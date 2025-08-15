Оставайтесь сильным после 50 лет: эти упражнения можно делать каждый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:56
Спорт

Тренер Дженнифер Андерсон назвала идеальные упражнения, которые помогут вам оставаться сильными и рельефными даже в 50 лет. По её словам, они улучшают общую физическую форму.

Бабушка в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бабушка в спортзале

"Мне нравится сочетание работы с собственным весом и целенаправленных силовых упражнений", — говорит Андерсон. "Каждое из перечисленных ниже упражнений развивает силу и выносливость мышц. Мышцы будут получать дополнительную нагрузку, укрепляться (что способствует укреплению костей и суставов), а вы сможете стать выносливее (например, более длительные прогулки, походы, пробежки)".

Андерсон утверждает, что баланс можно включить в любое из этих упражнений.

Например, выполняя планку или отжимание, поднимите руку в верхней точке движения. В нижней точке приседа оторвите одну ногу от пола, чтобы проверить равновесие.

"Баланс — это то, над чем нам приходится постоянно работать с возрастом, и если вы найдете небольшие способы включить его в свои тренировки, это принесет огромную пользу", — отмечает она.

Отжимания

Это просто находка: можно менять положение рук, увеличивать силу с помощью темповых упражнений или сделать упражнение более лёгким, начав с коленей или опираясь на стену. Отжимания обманчивы, потому что они тренируют не только верхнюю часть тела. Они задействуют мощный корпус, и можно добавить движение, чтобы задействовать и нижнюю часть тела.

Приседания

Они обеспечивают прекрасную тренировку нижней части тела.

Становая тяга

"Изменение положения ног, перемещение гантелей вперед или назад или приподнятие пяток — все это способы изменить угол и рабочую нагрузку я вы в этом упражнении", — говорит Андерсон.

Также эффективными упражнениями являются планка и бёрпи.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
