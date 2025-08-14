Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Доннарумма и возвращение на ЧМ: президент FIGC подает сигнал

Президент FIGC Габриэле Гравина заступился за Доннарумму
Спорт

В кулуарах Суперкубка Европы, проходившего в Италии, президент Федерации выразил поддержку Джанлуиджи Доннарумме.

"Мне его жаль, это меня огорчает, ведь он необыкновенный молодой человек. Я не единственный, кто считает его лучшим вратарём в мире", — сказал президент Федерации.

Габриэле Гравина настаивает, что бывший игрок "Милана" важен как основной вратарь для национальной сборной, которая надеется наконец-то вернуться на чемпионат мира в следующем году после пропуска двух предыдущих розыгрышей.

"Вся наша страна и "Скуадра адзурра" должны быть ему благодарны"
Но, поскольку его неоднократно связывали с "Манчестер Сити", всё может быстро вернуться в норму. Надеюсь, он быстро снимет внутреннее напряжение, ведь он всегда проявлял большую чуткость как человек, и сможет подтвердить свой высокий международный статус", — заявил Гравина.

Глава FIGC настаивает, что Джанлуиджи Доннарумма — большой профессионал, а Габриэле Гравина также хочет уважать техническое решение тренера и клуба.

"Но для нас он — фундаментальная и решающая фигура; он внёс огромный вклад в развитие национальной сборной. Вся наша страна и "Скуадра адзурра" должны быть ему благодарны", — отметил он.

Тренер возвращает воспоминания о Евро-2021, поистине очаровательном перерыве для сборной между двумя пропущенными чемпионатами мира.

Уточнения

Итальянская федерация футбола (итал. Federazione Italiana Giuoco Calcio, FIGC) — общественная организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Италии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
