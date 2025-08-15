Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Формула-1 в ожидании: Хорнер нацелился на роль, о которой никто не догадывался

Экс-гонщик F1 предсказывает возвращение Хорнера в Формулу-1
Спорт

Бывший гонщик Формулы-1 Red Bull Роберт Дорнбос поддержал возвращение Кристиана Хорнера в спорт в качестве акционера.

Гоночный автомобиль
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Гоночный автомобиль

В прошлом месяце Red Bull объявила о расставании с Хорнером, положив конец 20-летнему руководству британца.

Лоран Мекис был назначен преемником Хорнера, что ознаменовало начало новой эры для команды под новым руководством.

Однако, поскольку Хорнер является одной из самых успешных фигур в истории автоспорта, ожидается, что 51-летний специалист вернётся, и Дорнбос поддерживает эту идею.

"Зная Кристиана, да", — ответил Дорнбос Motorsport. com на вопрос, ожидает ли он снова увидеть Хорнера в паддоке Формулы-1. "Не будем забывать, он невероятно молод. У него уже 20 лет опыта, но ему всего 51 год".

20 лет опыта работы руководителем команды Формулы-1 и генеральным директором одного из крупнейших мировых брендов, как в автомобильной, так и в маркетинговой сфере — его успехи, которые говорят сами за себя.

Дорнбос предположил, что Хорнер мог бы рассматривать возможность занять должность владельца команды, а также принимать непосредственное участие в её работе, подобно Тото Вольффу в Mercedes.

Голландец выделил одну команду, которая могла бы предоставить Хорнеру возможность получить такую позицию.

"Если идти по списку, то только Alpine", — заявил Дорнбос. "Это команда, которая в какой-то момент окажется в таком отчаянном положении и скажет: "Мы в убытке".

Уточнения

Ро́берт Михаэ́ль До́рнбос (нидерл. Robert Michael Doornbos, 23 сентября 1981, Роттердам) — монегасский и голландский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
