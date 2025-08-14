Конец эпохи Хэмилтона? Экклстоун шокировал заявлением о будущем гонщика Ferrari

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экклстоун советует Хэмилтону покинуть Ferrari
2:24
Спорт

Мир Формулы-1 нередко сотрясают внезапные слухи или резкие суждения, но когда высказывается тот, кто годами возглавлял этот вид спорта, эхо его слов усиливается. Берни Экклстоун, ключевая фигура в истории автоспорта, вновь вызывает споры своими резкими заявлениями.

Ferrari F2001
Фото: commons.wikimedia.org by Michele Borioli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ferrari F2001

Его мнение о будущем Льюиса Хэмилтона уже начало сотрясать руководство команды из Маранелло.

Выступления английского гонщика в последних гонках усилили атмосферу неопределенности, которая давно царит в паддоке.

Переживая взлеты и падения, Хэмилтон изо всех сил пытается вернуть себе стабильность, сделавшую его легендой, и даже болельщики начинают задаваться вопросом, каким будет его следующий шаг.

Его долгожданный приход в Ferrari пока вызывает больше сомнений, чем подтверждений.

И без того сложная и находящаяся под постоянным контролем среда в Ferrari не может позволить себе ни малейшего права на ошибку. Каждое решение, каждое слово, каждый результат имеют значение. И именно в этом напряжённом контексте, казалось бы, личный комментарий становится медиатриггером.

Слова Экклстоуна не кажутся ни случайными, ни изолированными.

Бывший руководитель Формулы-1 не чужд резким заявлениям, но на этот раз всё иначе. Его нападки не ограничиваются критикой: это призыв к переменам. Речь идёт не только о результатах или контракте, но и об идентичности, будущем и стратегических решениях, которые могут изменить всё гораздо раньше, чем ожидалось.

Как сообщает Fanpage, Экклстоун дал понять, что на месте Хэмилтона он бы потребовал от Ferrari выплатить всю сумму контракта, а затем ушёл бы в отставку. По его мнению, соглашение не работает, и Льюису "нет смысла рисковать ещё больше", ведь он уже выиграл семь титулов чемпиона мира. Затем он добавил, что англичанин "готов уйти в отставку, но только при определённых условиях".

По его словам, Хэмилтон устал и нуждается в новом старте, вдали от гоночной трассы.

"Ему следует уйти сейчас", — сказал он, намекнув, что гонщик будет готов уйти, если Ferrari найдёт достойную замену.

Уточнения

Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
