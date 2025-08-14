Жоан Лапорта раскрывает секрет успеха Барселоны: оптимизм и 7 миллионов евро

Совет директоров Барселоны уверен в регистрации игроков к сезону 2025/26

Совет директоров "Барселоны" принял решение гарантировать семь миллионов евро для регистрации оставшихся игроков к началу сезона Ла Лиги 2025/26.

Руководство "Барселоны" намерено предоставить Ханси Флику всех доступных игроков для начала сезона, оставив пять игроков, ожидающих регистрации в Ла Лиге: Хоан Гарсия, Маркус Рэшфорд, Войцех Щенсны, Жерар Мартин и Руни Барджи.

"Барселона" ожидает решения медицинского комитета Ла Лиги по медицинскому заключению, представленному после операции на спине Марка-Андре тер Штегена 29 июля. Если заключение будет составлено на четыре месяца или дольше, клуб сможет использовать 80% отчёта для регистрации игроков.

Кроме того, офисы "Камп Ноу" терпеливо ждут решения Ла Лиги по результатам аудита, который должен одобрить продажу 475 VIP-мест на "Камп Ноу", что принесёт доход в размере 100 миллионов евро.

В любом случае, по словам источника ESPN, в "Барселоне" Жоан Лапорта и его совет директоров настроены оптимистично и рассчитывают на скорое возвращение к нормальной жизни, но на всякий случай на заседании совета директоров, состоявшемся сегодня утром, менеджеры "Барселоны" заявили, что проблем с регистрацией не возникнет.

