Жизнь напоказ, игра на потом: Трэвис Келси открывает тёмную сторону славы

Трэвис Келси из Чифс признаёт, что немного сдал из-за занятий вне поля

Звезда "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келси первым признал, что его последние два сезона были не на должном уровне. Его статистика, хоть и впечатляющая, подтверждает это, учитывая уровень Келси, установленный им в предыдущих семи сезонах Пробоула.

Фото: youtube.com by Скриншот с видеохостинга Трэвис Келси

Как известно, жизнь Келси оказалась в центре внимания после его широко освещавшихся в прессе отношений с Тейлор Свифт и целого ряда проектов за пределами футбольного поля.

35-летний Келси вёл "Субботним вечером в прямом эфире", получил роль в фильме Райана Мерфи "Гротескьера", появился в "Счастливчике Гилмор 2" вместе с Адамом Сэндлером и стал ведущим подкаста Amazon "Умнее ли вы знаменитости?". Он также активно участвует в подкасте New Heights, который ведёт вместе со своим братом Джейсоном, где на этой неделе Свифт анонсировала свой новый альбом.

В связи с этим будущий член Зала славы профессионального футбола рассказал GQ в опубликованной во вторник статье, что некоторые из этих занятий могли повлиять на его игру.

"Думаю, всё немного пошло наперекосяк, потому что я был более сосредоточен на саморазвитии", — сказал Келси. "И появились возможности, которые воодушевили меня окунуться в новый мир актёрства и шоу-бизнеса".

Он поспешил подчеркнуть, что не жалеет об этих возможностях.

"Я не говорю, что "мне не следовало этого делать"", — сказал Келси. "Я просто хочу сказать, что моя трудовая этика такова, что я так горжусь своим подходом к работе, что не хочу, чтобы результат падал, и я чувствую, что последние два года не соответствовали моему уровню".

Келси провёл семь сезонов подряд с 2016 по 2022 год, но в каждом из последних двух сезонов не смог достичь этой отметки. Четырехкратный участник первой сборной All-Pro и десятикратный участник Pro Bowl в прошлом сезоне сделал 97 приёмов на 823 ярда — худший результат с 2014 года — и совершил всего три тачдауна, что меньше, чем 12 в 2022 году, когда он был рекордсменом в карьере.

Поражение "Чифс" от "Филадельфия Иглз" в Супербоуле в феврале прошлого года до сих пор не дает ему покоя. "У меня огромная мотивация выйти на поле в этом году ради своих ребят", — сказал Келси.

Что касается того, что будет дальше после окончания его карьеры в НФЛ, Келси не совсем уверен.

"Не уверен, что смогу продолжать играть, когда закончу играть", — сказал он в интервью GQ. "Но я знаю, что хочу остаться в футбольном мире как профессиональная карьера, а затем попробовать себя и в других областях".

Келси также упомянул о постоянном внимании к своим отношениям со Свифт, которая регулярно посещала матчи "Чифс" в прошлом сезоне.

"Когда я с ней, мы просто обычные люди", — сказал он. "Когда нас не снимают камеры, мы просто двое влюблённых. Это может восприниматься как нечто иное, учитывая, как много об этом говорят и как пристально за нами следят, когда мы куда-то выходим, но я бы сказал, что это нормально… это произошло очень естественно, хотя с точки зрения СМИ за нами следили".

Уточнения

Супербоул LIX (англ. Super Bowl LIX) был решающим матчем Национальной футбольной лиги в сезоне 2024 года.

