Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему так страшно быть красивой? Психолог раскрывает секрет — это внутренний блок
Богачи в США создают генетическую суперкасту
Солнечная вентиляция BMW E60 удаляет горячий воздух из салона
Карамелизация лука перед морковью улучшает аромат зажарки
Леткова рассказала, что в 7 регионах введут оценки за поведение в школах
Экклстоун советует Хэмилтону покинуть Ferrari
Анджелина Джоли снова воплотит на экране образ крутой шпионки
Почему Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов: история и современность
Невестка Валерии Лиана Шульгина стала участницей ДТП в Москве: что произошло?

Жизнь напоказ, игра на потом: Трэвис Келси открывает тёмную сторону славы

Трэвис Келси из Чифс признаёт, что немного сдал из-за занятий вне поля
3:29
Спорт

Звезда "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келси первым признал, что его последние два сезона были не на должном уровне. Его статистика, хоть и впечатляющая, подтверждает это, учитывая уровень Келси, установленный им в предыдущих семи сезонах Пробоула.

Трэвис Келси
Фото: youtube.com by Скриншот с видеохостинга
Трэвис Келси

Как известно, жизнь Келси оказалась в центре внимания после его широко освещавшихся в прессе отношений с Тейлор Свифт и целого ряда проектов за пределами футбольного поля.

35-летний Келси вёл "Субботним вечером в прямом эфире", получил роль в фильме Райана Мерфи "Гротескьера", появился в "Счастливчике Гилмор 2" вместе с Адамом Сэндлером и стал ведущим подкаста Amazon "Умнее ли вы знаменитости?". Он также активно участвует в подкасте New Heights, который ведёт вместе со своим братом Джейсоном, где на этой неделе Свифт анонсировала свой новый альбом.

В связи с этим будущий член Зала славы профессионального футбола рассказал GQ в опубликованной во вторник статье, что некоторые из этих занятий могли повлиять на его игру.

"Думаю, всё немного пошло наперекосяк, потому что я был более сосредоточен на саморазвитии", — сказал Келси. "И появились возможности, которые воодушевили меня окунуться в новый мир актёрства и шоу-бизнеса".

Он поспешил подчеркнуть, что не жалеет об этих возможностях.

"Я не говорю, что "мне не следовало этого делать"", — сказал Келси. "Я просто хочу сказать, что моя трудовая этика такова, что я так горжусь своим подходом к работе, что не хочу, чтобы результат падал, и я чувствую, что последние два года не соответствовали моему уровню".

Келси провёл семь сезонов подряд с 2016 по 2022 год, но в каждом из последних двух сезонов не смог достичь этой отметки. Четырехкратный участник первой сборной All-Pro и десятикратный участник Pro Bowl в прошлом сезоне сделал 97 приёмов на 823 ярда — худший результат с 2014 года — и совершил всего три тачдауна, что меньше, чем 12 в 2022 году, когда он был рекордсменом в карьере.

Поражение "Чифс" от "Филадельфия Иглз" в Супербоуле в феврале прошлого года до сих пор не дает ему покоя. "У меня огромная мотивация выйти на поле в этом году ради своих ребят", — сказал Келси.

Что касается того, что будет дальше после окончания его карьеры в НФЛ, Келси не совсем уверен.

"Не уверен, что смогу продолжать играть, когда закончу играть", — сказал он в интервью GQ. "Но я знаю, что хочу остаться в футбольном мире как профессиональная карьера, а затем попробовать себя и в других областях".

Келси также упомянул о постоянном внимании к своим отношениям со Свифт, которая регулярно посещала матчи "Чифс" в прошлом сезоне.

"Когда я с ней, мы просто обычные люди", — сказал он. "Когда нас не снимают камеры, мы просто двое влюблённых. Это может восприниматься как нечто иное, учитывая, как много об этом говорят и как пристально за нами следят, когда мы куда-то выходим, но я бы сказал, что это нормально… это произошло очень естественно, хотя с точки зрения СМИ за нами следили".

Уточнения

Супербоул LIX (англ. Super Bowl LIX) был решающим матчем Национальной футбольной лиги в сезоне 2024 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи
Домашние животные
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи Аудио 
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Новости спорта
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок Аудио 
Популярное
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле

Под волнами Тихого океана скрывается восьмой континент. Его открытие меняет представление о геологии и истории нашей планеты.

Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Экклстоун советует Хэмилтону покинуть Ferrari
Анджелина Джоли снова воплотит на экране образ крутой шпионки
Почему Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов: история и современность
Невестка Валерии Лиана Шульгина стала участницей ДТП в Москве: что произошло?
Жительницу Краснодара обманули организаторы крупной лотереи
Совет директоров Барселоны уверен в регистрации игроков к сезону 2025/26
Способ уничтожения сорняков кипятком и мыльным раствором
Учёные предложили новый показатель здоровья для оценки старения
Трэвис Келси из Чифс признаёт, что немного сдал из-за занятий вне поля
Ветеринары: давать кошкам минеральную или газированную воду запрещено
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.