Шанс на Суперкубок: сможет ли Диас закрепиться в стартовом составе Баварии

Луис Диас вернулся в мюнхенскую Баварию и поразил своей скоростью
1:46
Спорт

Луис Диас продолжает блистать в первые дни в составе "Баварии". Колумбиец уже сыграл свой третий матч за баварский клуб, продемонстрировав скорость и баланс, которые помогли ему перейти из "Ливерпуля".

Nike Total 90 Aerow II ball
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Nike Total 90 Aerow II ball

Уроженец Гуахиро вышел на поле на 62-й минуте, заменив Леннарта Карла, и быстро дал о себе знать. Всего тринадцать минут спустя у него появился первый реальный шанс: скользящий пас от спины, который пересёк всю штрафную площадь соперника, но не нашёл завершителя.

Самый яркий момент матча случился на 82-й минуте. Луис Диас начал контратаку со своей половины поля, обыграл нескольких соперников силой и дриблингом, оставил одного из них позади крюком и, оказавшись в штрафной, добил мяч, хотя его удару не хватило силы, чтобы переиграть вратаря.

Его упорство не ослабло, и пять минут спустя он вновь зажег публику.

На 87-й минуте он получил замену на левом фланге, овладел мячом и, молниеносно разогнавшись, оставил защитника соперника лежать на земле.

Выйдя один на один с вратарём, он нанёс точный удар по флангу и впервые за "Баварию" не смог отпраздновать гол. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Баварии".

Хотя Луис Диас не вышел в стартовом составе, его игра дала понять, что он готов бороться за место в стартовом составе.

Следующий матч "Баварии" состоится 16 августа против "Штутгарта" в Суперкубке Германии, где колумбиец может получить больше игрового времени и, возможно, дебютировать в стартовом составе.

Уточнения

Луи́с Ферна́ндо Ди́ас Марула́нда (исп. Luis Fernando Díaz Marulanda; род. 13 января 1997, Барранкас, Гуахира) — колумбийский футболист, вингер «Баварии» и сборной Колумбии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
