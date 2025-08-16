5 кардио-открытий: упражнения, которые изменят ваше представление о фитнесе

Бег, прыжки и бёрпи заставят ваше сердце работать на полную

Кардио — это больше, чем просто бег по кругу или езда на велосипеде. Это любое движение, которое заставляет ваше сердце биться чаще, тело потеть и ваш уровень энергии зашкаливает. Стремитесь ли вы к похудению или хотите повысить выносливость, найдётся кардиотренировка, которая соответствует вашему настроению и мотивации.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Выполнение упражнения берпи

Не любите высокоинтенсивные движения? Займитесь плаванием или греблей, которые щадят суставы. Хотите что-то, что расширит ваши границы? Спринт или высокоинтенсивные интервальные тренировки могут быть вашим коньком.

Кардио — это гибкое упражнение, которое позволяет вам комбинировать его, сохранять свежесть и подстраивать под свой темп.

Лучшие кардиоупражнения

Есть множество способов повысить частоту сердечных сокращений и улучшить кровообращение. Ознакомьтесь с некоторыми кардиоупражнениями ниже, чтобы узнать, насколько они полезны для вас.

Прыжки со скакалкой

Это простая плиометрическая тренировка, которая задействует сразу несколько мышц. Даже такое простое упражнение повышает частоту сердечных сокращений и развивает силу и выносливость. Это упражнение задействует мышцы бёдер, ягодиц, пресса и других мышц. Кроме того, оно улучшает равновесие и координацию. Если вы хотите начать прыгать со скакалкой и ищете варианты, вот некоторые из наших любимых портативных тренажеров.

Бёрпи

Бёрпи — это часть вашей высокоинтенсивной интервальной тренировки, которая повышает частоту сердечных сокращений и укрепляет мышцы. Они не только улучшают объём лёгких и работу сердечно-сосудистой системы, но и помогают сжигать калории и жир.

Альпинисты

"Альпинист" — это упражнение с собственным весом, которое задействует всё тело, особенно мышцы кора. Оно помогает повысить частоту сердечных сокращений, улучшая работу мышц и сердечно-сосудистой системы. Вы можете включить его в свою высокоинтенсивную интервальную тренировку в качестве одного из видов интервальной нагрузки.

Бег или бег трусцой

Бег — отличная кардиотренировка, полезная для сердца. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также развивает мышцы и выносливость.

Хотя бег может быть тяжёлым для суставов, правильная растяжка и плавный переход к беговой программе могут даже укрепить их. Если вы ищете мужские и женские кроссовки, вот некоторые из наших любимых вариантов.

Прыжки с приседанием

Прыжки с приседанием — это плиометрическое упражнение, которое развивает силу ног и ягодиц. Они также могут повысить частоту сердечных сокращений, способствуя хорошему потоотделению и улучшая равновесие.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

