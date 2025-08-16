8 часов до преображения: как интервальное голодание меняет правила игры в диетологии

Врачи рассказали, как интервальное голодание влияет на фигуру и здоровье

2:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вы, вероятно, слышали об интервальном голодании, поскольку это, пожалуй, один из самых популярных трендов в области здоровья за последние пару лет.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интервальное голодание

Его рекламируют не только как надёжный метод похудения, но и как потенциальное средство от таких заболеваний, как высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, плохой сон, инсулинорезистентность, рак и болезнь Альцгеймера.

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале The New England Journal of Medicine, связывает интервальное голодание с "повышенной устойчивостью к стрессу, увеличением продолжительности жизни и снижением заболеваемости, включая рак и ожирение".

Если вы хотите попробовать его самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем менять свой рацион или пищевые привычки.

Большинство из нас ест в течение дня, начиная с завтрака сразу после пробуждения и, возможно, заканчивая десертом после ужина. Если вы завтракаете в 7 утра и едите последний приём пищи в 8 вечера, вы потребляете пищу в течение 13 часов; это ваше текущее "пищевое окно". Идея ПГ заключается в том, чтобы просто сократить это окно — не обязательно есть меньше (хотя, конечно, это часть его), а есть реже.

Обычный план интервального голодания включает 8-часовое окно для еды, то есть 16-часовое голодание. Таким образом, вы можете пообедать в полдень и закончить перекус к 8 вечера. Вот и всё. Если вы сможете придерживаться этого, этого может быть достаточно для достижения результатов.

Но погодите, разве это не просто пропуск завтрака? Разве мы годами не слышали, что пропуск завтрака на самом деле приводит к набору веса? Да, и да. Однако для эффективности интервального голодания требуется "чистое" голодание (подробнее об этом ниже), и как только вы к нему привыкнете, ваш аппетит должен нормализоваться, и вы больше не будете переедать, когда откроется окно.

Это ничего не требует. Вам не нужно покупать книги, оборудование, добавки или еду. Вы просто адаптируетесь к немного другому способу питания и всё.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

