Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В башне JPMorgan будет много кофеен: как банк борется за возвращение в офис
Семена тыквы помогают при простатите и снижают уровень холестерина
Находка в Ньяянга: археологи нашли орудия возрастом 3 млн лет раскрыли неожиданный факт
Эксперты рассказали, что проверить в квартире перед подписанием договора аренды
Семь лайфхаков для ровного тона кожи без тонального крема
49-летний Александр Олешко закрашивает седину, чтобы не расстраивать зрителей
ЦБ Турции: инфляция снизится до 25% к концу 2025 года
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Раскрыт секрет: добавляем масло, молоко и сметану — готовим самое вкусное картофельное пюре

8 часов до преображения: как интервальное голодание меняет правила игры в диетологии

Врачи рассказали, как интервальное голодание влияет на фигуру и здоровье
2:21
Спорт

Вы, вероятно, слышали об интервальном голодании, поскольку это, пожалуй, один из самых популярных трендов в области здоровья за последние пару лет.

Интервальное голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интервальное голодание

Его рекламируют не только как надёжный метод похудения, но и как потенциальное средство от таких заболеваний, как высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, плохой сон, инсулинорезистентность, рак и болезнь Альцгеймера.

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале The New England Journal of Medicine, связывает интервальное голодание с "повышенной устойчивостью к стрессу, увеличением продолжительности жизни и снижением заболеваемости, включая рак и ожирение".

Если вы хотите попробовать его самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем менять свой рацион или пищевые привычки.

Большинство из нас ест в течение дня, начиная с завтрака сразу после пробуждения и, возможно, заканчивая десертом после ужина. Если вы завтракаете в 7 утра и едите последний приём пищи в 8 вечера, вы потребляете пищу в течение 13 часов; это ваше текущее "пищевое окно". Идея ПГ заключается в том, чтобы просто сократить это окно — не обязательно есть меньше (хотя, конечно, это часть его), а есть реже.

Обычный план интервального голодания включает 8-часовое окно для еды, то есть 16-часовое голодание. Таким образом, вы можете пообедать в полдень и закончить перекус к 8 вечера. Вот и всё. Если вы сможете придерживаться этого, этого может быть достаточно для достижения результатов.

Но погодите, разве это не просто пропуск завтрака? Разве мы годами не слышали, что пропуск завтрака на самом деле приводит к набору веса? Да, и да. Однако для эффективности интервального голодания требуется "чистое" голодание (подробнее об этом ниже), и как только вы к нему привыкнете, ваш аппетит должен нормализоваться, и вы больше не будете переедать, когда откроется окно.

Это ничего не требует. Вам не нужно покупать книги, оборудование, добавки или еду. Вы просто адаптируетесь к немного другому способу питания и всё.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот
Домашние животные
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
49-летний Александр Олешко закрашивает седину, чтобы не расстраивать зрителей
ЦБ Турции: инфляция снизится до 25% к концу 2025 года
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Раскрыт секрет: добавляем масло, молоко и сметану — готовим самое вкусное картофельное пюре
Цены на кроссоверы JAC, Москвич и Kaiyi оказались ниже Lada Vesta SW Cross
Потепление воды привело к появлению редкого моллюска у побережья Калифорнии
Лос-Анджелес в опасности: спутниковые снимки раскрыли секрет опасных разломов
В Словакии насчитывается 180 замков и 425 шато — больше всего в Европе на душу населения
Сочетание творога с мясом замедляет пищеварение — диетолог
Эксперты рассчитали объём грунта и цену выравнивания земли под газон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.