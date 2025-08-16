Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В башне JPMorgan будет много кофеен: как банк борется за возвращение в офис
Семена тыквы помогают при простатите и снижают уровень холестерина
Находка в Ньяянга: археологи нашли орудия возрастом 3 млн лет раскрыли неожиданный факт
Эксперты рассказали, что проверить в квартире перед подписанием договора аренды
Врачи рассказали, как интервальное голодание влияет на фигуру и здоровье
Семь лайфхаков для ровного тона кожи без тонального крема
49-летний Александр Олешко закрашивает седину, чтобы не расстраивать зрителей
ЦБ Турции: инфляция снизится до 25% к концу 2025 года
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания

Взвешивайтесь правильно: золотое время, чтобы увидеть реальный прогресс

Взвешивайтесь правильно: эксперты доказали, что лучше это делать по утрам
Спорт

Встать на весы во время похудения — это важный момент. И эта цифра сама по себе не всегда даёт полную картину состояния вашего здоровья или того, насколько далеко вы продвинулись. Именно поэтому знание того, когда и как взвешиваться, может иметь большое значение.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Если вы используете весы как один из инструментов для отслеживания набора мышечной массы и общего самочувствия, вам следует придерживаться определённого времени взвешивания дома каждый день.

Этот вопрос часто поднимается в сообществе Reddit r/WeightLossAdvice, и не без оснований. Небольшие изменения во времени и последовательности взвешивания могут полностью изменить то, как вы видите результаты.

Если вы ищете более разумный способ отслеживания веса, этот простой трюк поможет вам получать более точные и менее утомительные показания.

Суточные колебания, вызванные приемами пищи, потреблением воды и физической активностью, нормальны, поэтому время и постоянство играют ключевую роль. Соблюдение нескольких простых шагов поможет вам получить более четкое и точное представление о своем прогрессе.

Наиболее точные показания весов будут получены, если вы взвеситесь утром. Делайте это после посещения туалета, перед завтраком или употреблением воды.

По мнению экспертов, утро — лучшее время для взвешивания, поскольку организм успевает как следует переварить всё, что вы съели и выпили накануне, оставляя желудок относительно пустым.

Уточнения

Весы́ — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Домашние животные
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд Аудио 
Сода и кипячение эффективно удаляют пригоревший налёт с кастрюли
Недвижимость
Сода и кипячение эффективно удаляют пригоревший налёт с кастрюли Аудио 
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
Домашние животные
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
49-летний Александр Олешко закрашивает седину, чтобы не расстраивать зрителей
ЦБ Турции: инфляция снизится до 25% к концу 2025 года
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Раскрыт секрет: добавляем масло, молоко и сметану — готовим самое вкусное картофельное пюре
Цены на кроссоверы JAC, Москвич и Kaiyi оказались ниже Lada Vesta SW Cross
Потепление воды привело к появлению редкого моллюска у побережья Калифорнии
Лос-Анджелес в опасности: спутниковые снимки раскрыли секрет опасных разломов
В Словакии насчитывается 180 замков и 425 шато — больше всего в Европе на душу населения
Сочетание творога с мясом замедляет пищеварение — диетолог
Эксперты рассчитали объём грунта и цену выравнивания земли под газон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.