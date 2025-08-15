Метаболизм в спячке, нервы на пределе: формула стройности без диет-убийц

Врачи предупредили о вреде жестких диет для психики и пищеварения

Многие, желая быстро похудеть, бросаются в крайности — садятся на жесткие диеты и пытаются строго контролировать каждый прием пищи. Но такие ограничения не только редко приносят ожидаемый результат, но и могут нанести серьезный вред здоровью.

Нарушение метаболизма

Резкое урезание калорийности заставляет организм включать «режим энергосбережения». Он начинает экономнее расходовать питательные вещества, получаемые из белков, жиров и углеводов, а метаболизм замедляется.

В результате человек может столкнуться с эффектом плато — вес перестает снижаться, несмотря на ограничения. А при возвращении к привычному питанию тело стремится компенсировать «голодные времена» и запасает энергию впрок, что нередко приводит к набору лишних килограммов.

Строгие диеты негативно влияют на психику: постоянный контроль порций, чувство голода и нехватка важных веществ становятся причиной хронического стресса и могут вызвать расстройства пищевого поведения.

Проблемы с ЖКТ

Большинство жестких диет сводятся к однообразному питанию, которое не удовлетворяет физиологические потребности организма.

Например, фруктовая монодиета (арбуз, дыня, цитрусовые) не обеспечивает необходимого набора макро- и микронутриентов. Избыток фруктов повышает уровень сахара в крови, что особенно опасно для людей с диабетом.

При нормальной работе ЖКТ фрукты могут помочь восстановить баланс микробиоты. Но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта такой рацион способен усугубить проблемы.

«Появится вздутие, усилится газообразование, стул станет неустойчивым. Может быть даже ощущение интоксикации и, как следствие, общее ухудшение самочувствия», — отметила врач.

Особенно опасна фруктовая диета для людей с раздраженным кишечником и синдромом избыточного бактериального роста (СИБР).

Опасные последствия

Питание должно быть сбалансированным и включать достаточное количество клетчатки, белка и полезных жиров. Сладости и мучное с быстрыми углеводами стоит ограничить, а вместо этого — добавлять в меню ягоды и фрукты как источник натурального сахара.

Не забывайте о физической активности: регулярные тренировки и прогулки помогают ускорить обмен веществ и снять стресс, вызванный диетой.

Также важен полноценный сон — 7–8 часов в сутки. Недосып повышает уровень стресса и может спровоцировать переедание.

И главное — ставить реальные цели. Похудение на 0,5–1 кг в неделю безопасно для организма и не вызывает гормональных сбоев или проблем с нервной системой.

