Ходьба против бега: фитнес-тренеры раскрыли неожиданное преимущество

Независимо от того, используете ли вы беговую дорожку под столом, коврик для ходьбы или отправляетесь на прогулку с "горячей девушкой" на свежем воздухе, можно с уверенностью сказать, что люди интересуются ходьбой как физической нагрузкой. И сейчас "японская ходьба", или интервальная ходьба, переживает новый виток популярности.

Ходьба

Газета Washington Post сообщает, что японская ходьба возникла в результате исследования 2007 года, проведенного в Японии, которое пришло к выводу, что высокоинтенсивная интервальная ходьба может защитить людей среднего и пожилого возраста от повышения артериального давления, снижения мышечной силы и пикового потребления кислорода.

Более недавнее исследование, проведенное в июле 2025 года, также показало, что у прехрупких и ослабленных пожилых людей, увеличивших темп ходьбы на 14 шагов в минуту, на 10% увеличились шансы на улучшение состояния во время 6-минутного теста ходьбы. Этот тест отражает прогресс в подвижности, выносливости или функциональности.

С учетом таких многообещающих результатов исследований и таких тенденций, как коврики для ходьбы и японская ходьба, остается вопрос: действительно ли ходьба сама по себе является физической нагрузкой? Чтобы выяснить это, мы обратились к персональным тренерам.

Является ли ходьба физической нагрузкой?

Да, ходьба — это тренировка, и эксперты в области физического и психического здоровья с этим согласны. Сергей Пуцов, сертифицированный персональный тренер с докторской степенью в области спортивных наук, утверждает: "Всего 30 минут ходьбы каждый день могут снизить риск развития тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваний и деменции".

Эйприл Кроу, лицензированный клинический социальный работник в Paramount Wellness Retreat, добавляет, что "прогулки на природе также стимулируют когнитивные функции и творческие способности, являясь уникальным видом терапии".

Ходьба не только укрепляет сердце?

Оказывается, да. Клиника Майо выявила дополнительные преимущества ходьбы для здоровья.

По данным медицинского центра, ходьба может улучшить выносливость мышц, повысить уровень энергии, снизить кровяное давление, укрепить кости и поддержать иммунную систему. Положительный эффект можно наблюдать как на открытом воздухе, так и на беговой дорожке.

Ходьба сама по себе также может изменить форму вашего тела. В 2017 году журнал "Физическая активность и здоровье" провел метаанализ 22 клинических исследований, связанных со связью ходьбы и здоровья.

Результаты показали, что быстрая ходьба уменьшает окружность талии, жировую массу и процентное содержание жира в организме до "клинически значимой" степени у мужчин и женщин младше 50 лет, страдающих ожирением. Она также может привести к общему снижению веса. Таким образом, эта "прогулка горячей девушки", которую вы совершаете, может привести к заметным изменениям в вашем теле, если будете ей следовать.

Достаточно ли одной ходьбы?

Ходьбу, безусловно, можно сочетать с другими видами активности в рамках круговой тренировки. Вы также можете ходить в качестве разминки перед бегом или ездой на велосипеде. Ходьба сама по себе может дать результаты и оказывать меньше негативного воздействия на организм, чем другие виды спорта с высокой ударной нагрузкой.

Грегор Парелла, также сертифицированный фитнес-тренер, говорит о ходьбе ради самой ходьбы: "Это гораздо лучше, чем бег трусцой, потому что бег может оказывать чрезмерную нагрузку на лодыжки, особенно если вы крепкого телосложения. С другой стороны, быстрая ходьба — одно из лучших упражнений, поскольку она тонизирует мышцы ног и голеней, не оказывая такой же нагрузки на суставы.

Даже ходьба в медленном темпе лучше, чем неподвижное положение дома, но более быстрый темп также ускорит достижение пользы для здоровья. Исследование, опубликованное в 2019 году в журнале Atherosclerosis, показало, что "темп ходьбы обратно пропорционален риску смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний" у врачей-мужчин, средний возраст которых составляет 67,8 лет.

Другими словами, чем быстрее вы идёте, тем ниже риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.

