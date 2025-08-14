Раскрыта ахиллесова пята Динамо: сможет ли Карпин спасти сезон — мнение эксперта

Гладилин оценил перспективы Динамо в сезоне после разгромного поражения от Краснодара

Спорт

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин выразил мнение, что не стоит ожидать значительных результатов от "Динамо" в текущем сезоне. Он отметил, что команда находится в процессе становления, и пока не демонстрирует стабильной игры.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

"Я не знаю, шатается ли кресло под Карпиным в "Динамо". У него есть контракт. Все еще можно поправить, идет начало чемпионата. Стабильной игры пока нет у лидеров", — выразил мнение Гладилин.

Гладилин подчеркнул, что проблема "Динамо" заключается в отсутствии слаженной игры между новичками и опытными игроками. Он также отметил, что тренер Валерий Карпин продолжает работать над созданием команды, и выразил уверенность в его профессионализме, пишет Газета.Ru.

Недавно "Динамо" потерпело крупное поражение от "Краснодара" со счётом 0:4 в матче Кубка России. Этот результат вызвал определённые опасения относительно перспектив команды в текущем сезоне.

После двух туров группового этапа Кубка России "Краснодар" занимает второе место с тремя очками, а "Динамо" — третье место с таким же количеством баллов. В следующих матчах Кубка России "Динамо" встретится с "Крыльями Советов" на выезде, а "Краснодар" сыграет с "Сочи" также на чужом поле. Оба матча запланированы на 27 августа.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

