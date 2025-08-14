Ваша аптечка первой помощи при мышечных травмах: эти средства должны быть всегда под рукой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперт "Спортмастер PRO" Татьяна Казанцева поделилась рекомендациями по оказанию первой помощи при мышечных травмах и выбору средств для восстановления.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По словам специалиста, при серьезных повреждениях важно сразу обратиться к врачу. В случае легких травм рекомендуется прикладывать холод: это может быть лед, завернутый в ткань, гипотермический пакет или средства с ментолом и камфорой, такие как "Меновазин" или "Эваменол Актив".

"В первые сутки важно избегать теплового воздействия, массажа и активных движений поврежденной мышцы", — заметила Казанцева.

После этого можно использовать разогревающие мази, кремы и гели, которые оказывают раздражающее действие и способствуют притоку крови, улучшая питание мышц. В состав таких средств могут входить скипидар, капсаицин, пчелиный и змеиный яд, камфора и другие компоненты, сообщает Газета.Ru.

Также можно применять гомеопатические препараты, такие как "Траумель С" или "Цель Т". Для защиты мышцы во время реабилитации рекомендуется использовать фиксирующие повязки, эластичные бинты или специализированные суппорты, которые предотвращают перенапряжение.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
