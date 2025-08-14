Как развить гибкость и сохранить суставы здоровыми — без изнурительных попыток сесть на шпагат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:59
Спорт

Считается, что умение садиться на шпагат — показатель здоровья и физической подготовки. На самом деле это не универсальное упражнение, а спортивный элемент, нужный лишь в отдельных дисциплинах.

Пилатес на подвесах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пилатес на подвесах

Зачем вообще нужен шпагат

Чтобы освоить шпагат, требуется продолжительная работа над гибкостью. Отсюда и убеждение, что он укрепляет позвоночник, улучшает подвижность суставов, убирает перекосы таза и делает фигуру стройнее.

Но за пределами гимнастики, акробатики и профессиональных танцев пользы от шпагата немного. Для поддержания нормального диапазона движений вполне достаточно базовой растяжки и силовых упражнений.

Когда шпагат может навредить

Не у всех людей строение тазобедренных суставов позволяет сесть на шпагат без ущерба для здоровья. Короткая шейка бедра или особый угол её расположения могут физически ограничивать амплитуду.
В таких случаях регулярные попытки сесть на шпагат повышают риск:

  • травм мышц, связок и сухожилий;

  • соударения костных элементов;

  • нестабильности в тазобедренных суставах.

Как безопасно развивать гибкость

Если цель — здоровье и комфорт в повседневных движениях, то шпагат вовсе не обязателен. Вот что стоит делать:

Разминка перед растяжкой

Лёгкий бег, работа на гребном тренажёре или эллипсоиде, простые силовые упражнения для разогрева целевых мышц.

Разнообразная растяжка

  • Динамическая — для улучшения контроля движений и повышения эффективности силовой тренировки.

  • Статическая — для удержания позиций, но не перед скоростно-силовыми нагрузками, так как может снизить результативность.

Силовые упражнения в полной амплитуде

Приседания, румынская тяга, тяга верхнего блока к груди, отжимания — всё это помогает сохранить подвижность суставов не хуже, чем растяжка.

Уточнения

Шпага́т статическое упражнение на растяжку мышц ног.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
