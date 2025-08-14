Теннисная ракетка против футбольного мяча: кто открыл матч "Зенита" и "Рубина"

Кубковый матч между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" на этой неделе прошёл с особенным гостем. На "Газпром Арене" перед стартовым свистком на поле вышел лучший теннисист Казахстана — Александр Бублик. Он нанёс символический удар по мячу, официально открыв игру.
"Вот это гости на "Газпром Арене"! Потрясающий Александр Бублик сегодня дал старт кубковому матчу", — отметила пресс-служба клуба.
27-я ракетка мира признался, что до этого никогда не был на футболе. Он отметил, что впечатления оказались необычными, а выход на поле вызвал лёгкое волнение. При этом спортсмен порадовался победе "Зенита" и поздравил команду.
Как сообщает rosbalt.ru, после игры теннисиста пригласили в раздевалку "Зенита". Там его попросили выступить перед командой, но он с юмором отказался.
"Когда зашел в раздевалку к команде, меня попросили высказаться. Я сказал, что я человек культурный и так не выражаюсь (смеется). Надеюсь, еще пригласят." — рассказал Александр.
Александр Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область) и до 2016 года выступал за Россию на международных турнирах. Позже он сменил спортивное гражданство на казахстанское, что стало переломным моментом в его карьере — именно тогда он поднялся в мировой табели о рангах.
Ранее спортсмен признавался, что планирует вернуться в Санкт-Петербург уже после завершения профессиональной карьеры.
