Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отец Жанны Фриске вспомнил, как его дочь ослепла из-за рака, и дал совет Попову
Диетологи рекомендовали домашние десерты на стевии для снижения калорийности
Юрист Хаминский предупредил об автосписаниях по СБП при оплате через агрегаторы
Рыжики растут в сосновых борах и ельниках с июля до заморозков
Война и мир. Русский Пьер: в театре Модерн сыграют великую классику
NASA призвало защитить полярные кратеры Луны от промышленной добычи
Диетолог Бриттани Поулсон рассказала, как рассчитать норму калорий по возрасту
Эксперт: освобождение Искры и Щербиновки укрепляет переговорные позиции России
Гиды ЮВА назвали блюда, которые стоит попробовать на месте: Том Ям, лапша, тали

Теннисная ракетка против футбольного мяча: кто открыл матч "Зенита" и "Рубина"

Теннисист Александр Бублик дал символический старт матчу "Зенит" — "Рубин" в Кубке России
1:46
Спорт

Кубковый матч между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" на этой неделе прошёл с особенным гостем. На "Газпром Арене" перед стартовым свистком на поле вышел лучший теннисист Казахстана — Александр Бублик. Он нанёс символический удар по мячу, официально открыв игру.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

"Вот это гости на "Газпром Арене"! Потрясающий Александр Бублик сегодня дал старт кубковому матчу", — отметила пресс-служба клуба.

Первое посещение футбольного матча

27-я ракетка мира признался, что до этого никогда не был на футболе. Он отметил, что впечатления оказались необычными, а выход на поле вызвал лёгкое волнение. При этом спортсмен порадовался победе "Зенита" и поздравил команду.

Визит в раздевалку команды

Как сообщает rosbalt.ru, после игры теннисиста пригласили в раздевалку "Зенита". Там его попросили выступить перед командой, но он с юмором отказался.

"Когда зашел в раздевалку к команде, меня попросили высказаться. Я сказал, что я человек культурный и так не выражаюсь (смеется). Надеюсь, еще пригласят." — рассказал Александр.

Из России в Казахстан и обратно в Петербург

Александр Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область) и до 2016 года выступал за Россию на международных турнирах. Позже он сменил спортивное гражданство на казахстанское, что стало переломным моментом в его карьере — именно тогда он поднялся в мировой табели о рангах.

Ранее спортсмен признавался, что планирует вернуться в Санкт-Петербург уже после завершения профессиональной карьеры.

Уточнения

Футбольный мяч — мяч, используемый для игры в футбол, параметры которого регламентируются правилом игры 2.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
Домашние животные
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Сапсан, который не взлетел: ФСБ нанесла удар по Германии и Украине Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Последние материалы
Диетолог Бриттани Поулсон рассказала, как рассчитать норму калорий по возрасту
Эксперт: освобождение Искры и Щербиновки укрепляет переговорные позиции России
Гиды ЮВА назвали блюда, которые стоит попробовать на месте: Том Ям, лапша, тали
Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными
КНДР опровергла сообщения о возможной передаче послания Трампу на саммите США и России
Теннисист Александр Бублик дал символический старт матчу "Зенит" — "Рубин" в Кубке России
Клубнику укрывают на зиму при температуре от 0 до –4 °C для защиты от морозов
Помидоры в собственном соку без уксуса сохраняют мягкий вкус до зимы
Политолог: состав делегации РФ на Аляске демонстрирует намерение выйти за рамки обсуждения СВО
Катя Гордон получила повторное предложение от мужа в Италии на фоне скандала с Дибровыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.