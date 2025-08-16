Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стилист Коробцева заявила, что в образах Полины Дибровой не хватает изысканности
Садоводы назвали лучший способ обрезки кабачков для защиты от грибка
Учёные предположили существование звёзд-призраков в центре Млечного Пути
10 000 бортпроводников Air Canada объявили забастовку: рейсы отменены, отпуска сорваны
Невролог Зинчева назвала первые симптомы деменции, которые легко не заметить
Остановил ДПС: ваши права и обязанности при проверке
Регулярные визиты к ветеринару продлевают жизнь кошкам и собакам
В августе гладиолусы подкармливают суперфосфатом и калием для продления цветения
Подъём ног в офисе помогает разогнать кровь и согреться за 10 повторов

Сжечь негатив за 10 минут и начать день с чистого листа: секрет утренней зарядки

Исследование: двухминутный свободный танец с утра повышает уровень радости
1:49
Спорт

Начать утро с улыбки и зарядиться энергией на весь день можно всего за 10 минут. Joy Workout, созданная психологом и фитнес-экспертом Келли Макгонигал, — это динамичная разминка, основанная на движениях, которые, по данным исследований, вызывают положительные эмоции.

Утренняя зарядка в спальне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя зарядка в спальне

В 2011 году учёные доказали: определённые физические действия во время разминки и растяжки помогают усилить чувство радости. Макгонигал взяла эти данные за основу и разработала комплекс, который легко выполнять дома, без спортивной подготовки и оборудования.

Как выполнять Joy Workout

Перед началом включите музыку с бодрым ритмом, которая вам нравится, и выполните 6 упражнений по 1 минуте каждое.

  1. Дотянуться до неба
    Потянитесь одной рукой, затем другой, потом обеими одновременно, будто хотите коснуться облаков.

  2. Раскачивание
    Легко покачивайтесь из стороны в сторону: сначала плечами, потом руками и всем телом.

  3. Подпрыгивание
    Подпрыгивайте в такт музыке, сохраняя лёгкий ритм.

  4. Встряхивание
    Поочерёдно встряхивайте руки, ноги, затем всё тело — как будто сбрасываете негатив.

  5. Прыжки от радости
    Прыгайте на месте, размахивая кулаками в воздухе, как в момент победы.

  6. Празднование
    Поднимите руки к небу, словно бросаете конфетти.

Финальная часть

"Движение способно не только укрепить тело, но и мгновенно улучшить настроение", — говорит Келли Макгонигал.

После шести минут упражнений:

  • Танцуйте 2 минуты, включая в движения элементы из комплекса.
  • Последние 2 минуты — полная свобода: двигайтесь так, как хочется, отдаваясь музыке.

Уточнения

Заря́дка — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Домашние животные
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Стилист Коробцева заявила, что в образах Полины Дибровой не хватает изысканности
Садоводы назвали лучший способ обрезки кабачков для защиты от грибка
Учёные предположили существование звёзд-призраков в центре Млечного Пути
10 000 бортпроводников Air Canada объявили забастовку: рейсы отменены, отпуска сорваны
Невролог Зинчева назвала первые симптомы деменции, которые легко не заметить
Исследование: двухминутный свободный танец с утра повышает уровень радости
Остановил ДПС: ваши права и обязанности при проверке
Регулярные визиты к ветеринару продлевают жизнь кошкам и собакам
В августе гладиолусы подкармливают суперфосфатом и калием для продления цветения
Подъём ног в офисе помогает разогнать кровь и согреться за 10 повторов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.