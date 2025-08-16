Сжечь негатив за 10 минут и начать день с чистого листа: секрет утренней зарядки

Исследование: двухминутный свободный танец с утра повышает уровень радости

Начать утро с улыбки и зарядиться энергией на весь день можно всего за 10 минут. Joy Workout, созданная психологом и фитнес-экспертом Келли Макгонигал, — это динамичная разминка, основанная на движениях, которые, по данным исследований, вызывают положительные эмоции.

В 2011 году учёные доказали: определённые физические действия во время разминки и растяжки помогают усилить чувство радости. Макгонигал взяла эти данные за основу и разработала комплекс, который легко выполнять дома, без спортивной подготовки и оборудования.

Как выполнять Joy Workout

Перед началом включите музыку с бодрым ритмом, которая вам нравится, и выполните 6 упражнений по 1 минуте каждое.

Дотянуться до неба

Потянитесь одной рукой, затем другой, потом обеими одновременно, будто хотите коснуться облаков. Раскачивание

Легко покачивайтесь из стороны в сторону: сначала плечами, потом руками и всем телом. Подпрыгивание

Подпрыгивайте в такт музыке, сохраняя лёгкий ритм. Встряхивание

Поочерёдно встряхивайте руки, ноги, затем всё тело — как будто сбрасываете негатив. Прыжки от радости

Прыгайте на месте, размахивая кулаками в воздухе, как в момент победы. Празднование

Поднимите руки к небу, словно бросаете конфетти.

Финальная часть

"Движение способно не только укрепить тело, но и мгновенно улучшить настроение", — говорит Келли Макгонигал.

После шести минут упражнений:

Танцуйте 2 минуты, включая в движения элементы из комплекса.

Последние 2 минуты — полная свобода: двигайтесь так, как хочется, отдаваясь музыке.

Уточнения

Заря́дка — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

