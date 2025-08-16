Сжечь негатив за 10 минут и начать день с чистого листа: секрет утренней зарядки

Начать утро с улыбки и зарядиться энергией на весь день можно всего за 10 минут. Joy Workout, созданная психологом и фитнес-экспертом Келли Макгонигал, — это динамичная разминка, основанная на движениях, которые, по данным исследований, вызывают положительные эмоции.
В 2011 году учёные доказали: определённые физические действия во время разминки и растяжки помогают усилить чувство радости. Макгонигал взяла эти данные за основу и разработала комплекс, который легко выполнять дома, без спортивной подготовки и оборудования.
Перед началом включите музыку с бодрым ритмом, которая вам нравится, и выполните 6 упражнений по 1 минуте каждое.
Дотянуться до неба
Потянитесь одной рукой, затем другой, потом обеими одновременно, будто хотите коснуться облаков.
Раскачивание
Легко покачивайтесь из стороны в сторону: сначала плечами, потом руками и всем телом.
Подпрыгивание
Подпрыгивайте в такт музыке, сохраняя лёгкий ритм.
Встряхивание
Поочерёдно встряхивайте руки, ноги, затем всё тело — как будто сбрасываете негатив.
Прыжки от радости
Прыгайте на месте, размахивая кулаками в воздухе, как в момент победы.
Празднование
Поднимите руки к небу, словно бросаете конфетти.
"Движение способно не только укрепить тело, но и мгновенно улучшить настроение", — говорит Келли Макгонигал.
После шести минут упражнений:
