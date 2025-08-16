Холод в офисе или дома: вот что делать, чтобы стало тепло

Подъём ног в офисе помогает разогнать кровь и согреться за 10 повторов

1:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

В условиях энергетического кризиса температура в помещениях часто не поднимается выше 19 °C, и длительное сидение за компьютером легко приводит к замерзанию. Но есть способ согреться без обогревателей — активировать кровообращение с помощью простых упражнений. Их можно выполнять прямо на рабочем месте или дома, а заодно получить бонус в виде лёгкой тренировки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) девушка делает берпи дома

В офисе

Подъём ног

Сядьте прямо, положите предплечья на подлокотники. Поднимите обе ноги на угол 90° и удерживайте 10 секунд. Повторите 10 раз. Можно поднимать ноги по одной.

Круги стопами

Вытяните одну ногу, вращайте носком 10 раз в одну сторону, затем в другую. Поменяйте ногу. Это улучшает кровоток и снимает напряжение в голеностопах.

Подъём на носки

Стоя в очереди к принтеру или у кулера, поднимайтесь на носки и задерживайтесь на пару секунд. Сделайте 3 подхода по 5 повторений.

Сжатие ягодиц

Сидя или стоя, выпрямите спину, напрягите ягодицы на 5-10 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 10 раз.

Дома

Планка

Тело — в прямой линии, взгляд направлен чуть вперёд, мышцы живота и ягодиц напряжены. Держите позу 20-30 секунд, затем отдыхайте минуту. Повторите 3 раза.

Берпи

Встаньте, ноги на ширине таза. Присядьте, положите руки на пол, отведите ноги назад в планку. Сделайте отжимание, вернитесь в присед и выполните прыжок вверх с руками над головой. Повторите несколько раз в комфортном темпе.

Уточнения

Хо́лод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).

