Сжигает сотни калорий и добавляет уверенности: новый фитнес-фаворит

Бокс уже давно перестал быть исключительно мужским видом спорта с налётом "уличной" репутации. Сегодня он активно набирает популярность, особенно среди женщин, и всё чаще конкурирует с йогой или пилатесом в списке занятий для здоровья и гармонии. Его секрет — в сочетании интенсивной физической нагрузки, укрепления тела, снятия стресса и повышения уверенности в себе.
Раньше соревнования для женщин появились лишь в 1990-е годы, и девушек на ринге было немного. Сегодня всё иначе — ринг стал символом силы, энергии и инклюзивности. К нему тянутся не только спортсменки, но и модели, актрисы и блогеры: Джиджи Хадид, Адриана Лима, Лори Тиллеман, а также бренды вроде Dior и Versace, включающие боксёрскую эстетику в свои коллекции.
Популярность бокса среди женщин объясняется ещё и тем, что он органично вписывается в оздоровительные программы: это и кардио, и силовая тренировка, и способ "перезагрузить" голову.
Физические преимущества:
Бокс развивает концентрацию, самоконтроль, уверенность в себе, помогает снимать стресс и выходить за привычные физические и ментальные границы.
Для тех, кто хочет "боевого" формата:
Для любителей фитнеса:
Важно: не все форматы предполагают поединок с соперником — есть и полностью "бесконтактные" занятия, где боевые комбинации выполняются как спортивная хореография.
