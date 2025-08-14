Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры перечислили основные стили оформления дачного участка и правила планировки
Гонконгский университет сообщил об открытии ретроградной планеты ню Октанта
Юрист напомнил о санкциях за игнорирование электронных повесток
Длинные когти у собаки вызывают боль и нарушают осанку — ветеринары
Гиды рекомендуют посетить три места в Китае: Великая стена, Потала и горы Хуаншань
Продюсер рассказал, что Подольская выбрала семью, но зарабатывает не меньше мужа
Осенние стрижки 2025: шегги, нирвана-каре, пикси, французское каре и графичная челка
WSJ: Трамп опасался, что участие Зеленского сорвёт переговоры с Путиным на Аляске
Tefal подала в суд на Вячеслава Манучарова из-за рекламы сковородок

Бассейн вместо спортзала: силовая аквааэробика качает мышцы быстрее, чем вы думаете

Физиологи: тренировки в воде снижают нагрузку на суставы и укрепляет мышцы
2:41
Спорт

Кто сказал, что мышцы растут только в спортзале? Всё больше людей убеждаются: бассейн может быть не только местом для плавания, но и ареной для мощных тренировок. Современные исследования подтверждают: силовая аквааэробика способна конкурировать с привычным фитнесом и давать отличные результаты.

Силовая аквааэробика
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Силовая аквааэробика

Почему аквааэробика работает

Вода — это естественное сопротивление. Каждое движение требует усилий, но при этом нагрузка на суставы и связки минимальна. Тренировки проходят под музыку, что делает процесс лёгким и увлекательным. Нет возрастных ограничений: заниматься могут и подростки, и пожилые люди.

Популярные форматы занятий

Аквафитнес включает целый комплекс силовых упражнений, направленных на работу всех групп мышц. Вот наиболее востребованные направления:

  • Традиционный — классический набор упражнений с возможным использованием поясов, манжет или гантелей.
  • Аквасила — кардиотренировка в воде с акцентом на укрепление мышц и растяжку.
  • Продвинутый уровень — тренировки с аквапалкой (нудлом), развивающие баланс и силу.

А вот несколько специализированных форматов:

  • Аква-Стронг — силовая работа с оборудованием для увеличения нагрузки, подойдёт опытным любителям фитнеса.
  • Аква-Интервал — сочетание кардио и силовой нагрузки для любого уровня подготовки.
  • Аква-Микс — разнообразная тренировка с разным инвентарём, подходит для всех возрастов.
  • Аква-Нудлс — занятия в глубокой воде для опытных пловцов, развивающие координацию.
  • Аква-ABS — проработка мышц пресса, включая косые и прямые.
  • Аква-Бутс — силовые упражнения с ботинками-отягощателями для новичков и профессионалов.

Дополнительно существуют Aqua-Circuit, Aqua-Stretch, Aqua-Box, Running Men, аква-джоггинг и Aqua-Team.

Польза для здоровья

Регулярные тренировки в воде:

  • укрепляют сердце и сосуды;
  • улучшают кровообращение и метаболизм;
  • повышают выносливость и гибкость;
  • развивают координацию движений.

Кроме того, силовая аквааэробика помогает профилактировать остеохондроз и заболевания суставов, снимает стресс, улучшает сон и настроение.

Главные преимущества

Аквааэробика объединяет плюсы зала, плавания и кардионагрузок. Она подходит тем, кто хочет быстро увидеть результат без риска получить крепатуру. Даже после интенсивного занятия вы будете чувствовать себя бодро и легко.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года
Наука и техника
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года Аудио 
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Последние материалы
Юрист напомнил о санкциях за игнорирование электронных повесток
Длинные когти у собаки вызывают боль и нарушают осанку — ветеринары
Гиды рекомендуют посетить три места в Китае: Великая стена, Потала и горы Хуаншань
Продюсер рассказал, что Подольская выбрала семью, но зарабатывает не меньше мужа
Осенние стрижки 2025: шегги, нирвана-каре, пикси, французское каре и графичная челка
WSJ: Трамп опасался, что участие Зеленского сорвёт переговоры с Путиным на Аляске
В Эстонии пожаловались на многомиллионые убытки железной дороги из-за санкций против России
Tefal подала в суд на Вячеслава Манучарова из-за рекламы сковородок
Заместитель атамана Фадюхин о возрождении казачьих обществ: секреты успеха — в единстве
Физиологи: тренировки в воде снижают нагрузку на суставы и укрепляет мышцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.