Ноги как у модели: фитнес-гуру раскрыла секрет стройности

1:06
Спорт

Фитнес-тренер Ольга Яблокова развеяла один из популярных мифов среди девушек в тренажёрном зале: боязнь "перекачать" ноги чаще всего связана не с количеством подходов, а с техникой выполнения упражнений.

приседания с гирей девушка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
приседания с гирей девушка

По словам Яблоковой, дополнительная нагрузка на квадрицепсы — переднюю часть бедра, которая у женщин обычно более выражена — возникает именно из-за ошибок в базовых движениях.

"Чтобы ноги росли гармонично и нагрузка распределялась правильно, нужно уделять внимание технике. Например, в выпадках не ставьте заднюю ногу слишком далеко назад. Достаточно небольшого шага на носок, а вес тела переносите на переднюю ногу.

Не распределяйте вес по центру, а работайте только передней ногой, пишет "Спорт-Экспресс".

Кроме того, Яблокова советует исключить из тренировок изолирующие упражнения на квадрицепсы, если цель не увеличивать переднюю поверхность бедра.

К примеру, разгибания ног в тренажёре сидя могут привести к нежелательному росту квадрицепсов.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
