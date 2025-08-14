Шесть, двенадцать, двадцать пять: шокирующая схема тренировок, которая сделает вас неудержимым

Бодибилдер Поликвин показал метод тренировок, который заставит ваши мышцы гореть

Легенда мирового бодибилдинга Чарльз Поликвин оставил после себя не просто десятки чемпионов, но и уникальные тренировочные системы. Одна из самых мощных — метод, который он называл "трёхступенчатым штурмом" мышц.

Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спортивное тело

Суть в том, чтобы за одну тренировку ударить по мышцам сразу с трёх сторон: сначала шесть тяжёлых повторений, чтобы пробудить максимальную силу, затем двенадцать средних — для взрывного роста, и напоследок двадцать пять лёгких, но жгучих, доводящих мышцы до метаболического шока.

Перерывов почти нет — только чтобы перевести дух, и снова в бой, пишет Men Today.

Эта схема рассчитана на четыре дня в неделю с разделением мышечных групп, а в каждом упражнении выполняется от трёх до семи подходов в зависимости от уровня атлета.

Метод создан для тех, кто уже вышел за рамки новичка и хочет прорвать тренировочное плато, заставив тело меняться снова. Результат — не только объём и сила, но и выносливость, которая держит мышцы в игре до самого конца подхода.

