Тренировка, которая прокачает больше, чем километры в бассейне: неожиданный секрет успеха

3:25
Спорт

Если вы уверенно держитесь на воде и обожаете командный драйв — водное поло может стать вашим новым фитнес-открытием. Это не просто «игра в бассейне», а зрелищный и динамичный спорт, в котором сочетаются скорость, ловкость, тактика и мощная работа на выносливость.

плавание
Фото: freepik.com is licensed under public domain
плавание

Водное поло — это необычный и очень увлекательный командный вид спорта. Он выделяется высоким темпом, зрелищностью и уникальной техникой работы с мячом. Здесь можно совместить пользу плавания с азартом соревнования, где важны не только скорость и сила, но и выносливость, а также ловкость.

Отличие от плавания

В отличие от привычных тренировок в бассейне, здесь нагрузка совсем иная. Профессиональная игра длится 4 периода по 8 минут. Поле — 20 м в ширину и 25–30 м в длину, в зависимости от того, мужская или женская команда. На поле — по 7 игроков с каждой стороны. Темп невероятный: борьба идет каждую секунду, как над, так и под водой.

Ватерполисты развивают скоростно-силовую выносливость, умение быстро менять направление, работать на коротких дистанциях, а также вести силовую борьбу за мяч. Плюс — владение мячом, которое требует долгих тренировок. Побеждает не тот, кто быстрее плавает, а тот, кто умнее и точнее играет.

Суть тренировки

Особое внимание уделяется навыкам, которые не встречаются в обычном плавании. Например, эггбит — попеременные вращательные движения ногами, как в брасе, чтобы держаться на воде без касания дна. Этот элемент изучают с первых занятий, а затем отрабатывают с утяжелителями, прыжками из воды и сопротивлением в парах.

Тренировки включают игровые задания: работа с мячом в одиночку, в парах или тройках, сопротивление сопернику, а также тактические упражнения.

Доступно и для новичков

Не нужно быть олимпийцем, чтобы попробовать. У водного поло есть разные амплуа — вратарь, нападающий, защитник. Можно выбрать роль, подходящую именно вам.

В России популярно любительское и мини-водное поло. Поле меньше (15×12 м), игроков — пятеро, а замены можно делать в любой момент. Такой формат доступен для людей с разным уровнем подготовки и отлично подходит для девушек и мужчин, которые просто хотят активно провести время.

Это увлекательно

Главное в водном поло — командный дух и дружеская атмосфера. В клубах World Class проходят групповые и персональные тренировки, товарищеские матчи и даже ежегодный турнир. Опытные тренеры, в том числе спортсмены международного уровня, помогают быстро влиться в команду.

Занятия длятся от 45 минут до полутора часов: разминка в воде, упражнения с мячом, работа в парах и группах, и, конечно, сама игра. Настоящий соревновательный азарт, поддержка команды и заряд энергии — вот что притягивает в этот спорт.

Если вы уверенно держитесь на воде и хотите добавить в тренировки командную динамику, попробуйте водное поло — это точно будет незабываемо.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
