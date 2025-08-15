Буква V, которая рисует рельеф: эта техника прокачает все группы мышц

Фитнес-тренер Андрей Донских поделился техникой выполнения вариации отжиманий, которая отличается от классической, но даёт комплексную нагрузку на мышцы и подходит многим, кто уже освоил базовую форму упражнения.
"Это очень интересная вариация отжиманий. Упражнение задействует сразу несколько групп мышц и очень эффективно при правильной технике. Перед выполнением качественно разомнитесь, особенно плечи", — отметил тренер Андрей Донских.
Исходное положение — упор лёжа на кистях.
Руки располагаются примерно на ширине плеч, таз поднимается вверх так, чтобы силуэт тела напоминал перевёрнутую букву V.
Ноги упираются в пол для устойчивости.
На вдохе локти сгибаются, а тело опускается вниз почти до касания пола головой.
В нижней точке выполняется короткая пауза.
На выдохе локти разгибаются, и тело возвращается в исходное положение.
Высота подъёма таза позволяет регулировать нагрузку, смещая акцент на разные группы мышц и адаптируя упражнение под уровень подготовки.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
