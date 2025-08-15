Буква V, которая рисует рельеф: эта техника прокачает все группы мышц

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:14
Спорт

Фитнес-тренер Андрей Донских поделился техникой выполнения вариации отжиманий, которая отличается от классической, но даёт комплексную нагрузку на мышцы и подходит многим, кто уже освоил базовую форму упражнения.

Отжимание пика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Отжимание пика

"Это очень интересная вариация отжиманий. Упражнение задействует сразу несколько групп мышц и очень эффективно при правильной технике. Перед выполнением качественно разомнитесь, особенно плечи", — отметил тренер Андрей Донских.

Техника выполнения отжиманий "Пика"

  1. Исходное положение — упор лёжа на кистях.

  2. Руки располагаются примерно на ширине плеч, таз поднимается вверх так, чтобы силуэт тела напоминал перевёрнутую букву V.

  3. Ноги упираются в пол для устойчивости.

  4. На вдохе локти сгибаются, а тело опускается вниз почти до касания пола головой.

  5. В нижней точке выполняется короткая пауза.

  6. На выдохе локти разгибаются, и тело возвращается в исходное положение.

Высота подъёма таза позволяет регулировать нагрузку, смещая акцент на разные группы мышц и адаптируя упражнение под уровень подготовки.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
