Отжимания, которые заменят медосмотр: сколько сделать, чтобы назвать себя здоровым

Эксперты клиники Майо: в 35 лет мужчины должны делать 21 отжимание, женщины — 19

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эксперты клиники Майо считают, что для оценки физической формы не всегда нужны сложные обследования. Иногда достаточно одного простого упражнения — отжиманий. Оно задействует почти все основные группы мышц: ноги, пресс, плечи, спину и руки. Количество выполненных повторов может многое сказать о силе и выносливости организма.

Фото: freepik отжимания

Почему именно отжимания

Отжимания развивают сразу несколько ключевых физических качеств: мышечную силу, координацию и устойчивость. При правильной технике упражнение равномерно нагружает верхнюю часть тела и корпус, помогая оценить, насколько сбалансированно работают мышцы.

Нормативы по возрасту и полу

Специалисты называют следующие целевые показатели, свидетельствующие о хорошем уровне физической подготовки:

До 35 лет: мужчины — 28 отжиманий за раз, женщины — 20.

35 лет: мужчины — 21, женщины — 19.

45 лет: мужчины — 16, женщины — 14.

55 лет: мужчины — 12, женщины — 10.

65 лет и старше: минимум 10 отжиманий для обоих полов.

Как использовать этот тест

Проверка проста: сделайте отжимания в комфортном темпе, считая повторы до момента, когда техника начнёт нарушаться. Если ваш результат близок к рекомендованному или выше, это говорит о хорошем состоянии мышц и сердечно-сосудистой системы. Если же он ниже — это сигнал обратить внимание на физическую активность и постепенно наращивать нагрузку.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

