Отжимания, которые заменят медосмотр: сколько сделать, чтобы назвать себя здоровым

Эксперты клиники Майо: в 35 лет мужчины должны делать 21 отжимание, женщины — 19
1:45
Спорт

Эксперты клиники Майо считают, что для оценки физической формы не всегда нужны сложные обследования. Иногда достаточно одного простого упражнения — отжиманий. Оно задействует почти все основные группы мышц: ноги, пресс, плечи, спину и руки. Количество выполненных повторов может многое сказать о силе и выносливости организма.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Почему именно отжимания

Отжимания развивают сразу несколько ключевых физических качеств: мышечную силу, координацию и устойчивость. При правильной технике упражнение равномерно нагружает верхнюю часть тела и корпус, помогая оценить, насколько сбалансированно работают мышцы.

Нормативы по возрасту и полу

Специалисты называют следующие целевые показатели, свидетельствующие о хорошем уровне физической подготовки:

  • До 35 лет: мужчины — 28 отжиманий за раз, женщины — 20.

  • 35 лет: мужчины — 21, женщины — 19.

  • 45 лет: мужчины — 16, женщины — 14.

  • 55 лет: мужчины — 12, женщины — 10.

  • 65 лет и старше: минимум 10 отжиманий для обоих полов.

Как использовать этот тест

Проверка проста: сделайте отжимания в комфортном темпе, считая повторы до момента, когда техника начнёт нарушаться. Если ваш результат близок к рекомендованному или выше, это говорит о хорошем состоянии мышц и сердечно-сосудистой системы. Если же он ниже — это сигнал обратить внимание на физическую активность и постепенно наращивать нагрузку.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
