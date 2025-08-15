Отжимания, которые заменят медосмотр: сколько сделать, чтобы назвать себя здоровым

Эксперты клиники Майо считают, что для оценки физической формы не всегда нужны сложные обследования. Иногда достаточно одного простого упражнения — отжиманий. Оно задействует почти все основные группы мышц: ноги, пресс, плечи, спину и руки. Количество выполненных повторов может многое сказать о силе и выносливости организма.
Отжимания развивают сразу несколько ключевых физических качеств: мышечную силу, координацию и устойчивость. При правильной технике упражнение равномерно нагружает верхнюю часть тела и корпус, помогая оценить, насколько сбалансированно работают мышцы.
Специалисты называют следующие целевые показатели, свидетельствующие о хорошем уровне физической подготовки:
До 35 лет: мужчины — 28 отжиманий за раз, женщины — 20.
35 лет: мужчины — 21, женщины — 19.
45 лет: мужчины — 16, женщины — 14.
55 лет: мужчины — 12, женщины — 10.
65 лет и старше: минимум 10 отжиманий для обоих полов.
Проверка проста: сделайте отжимания в комфортном темпе, считая повторы до момента, когда техника начнёт нарушаться. Если ваш результат близок к рекомендованному или выше, это говорит о хорошем состоянии мышц и сердечно-сосудистой системы. Если же он ниже — это сигнал обратить внимание на физическую активность и постепенно наращивать нагрузку.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
