Простая зарядка, после которой жир тает быстрее, чем после долгой пробежки

Фитнес-эксперт Ротач рекомендовала зарядку для энергии и снижения веса
1:40
Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась комплексом упражнений, который помогает сжечь больше калорий и активизировать обмен веществ с самого утра. Такая зарядка не только бодрит, но и запускает процессы жиросжигания на весь день.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка

С чего начать

По словам специалиста, тренировка должна начинаться с активной ходьбы на месте, при этом колени нужно поднимать как можно выше. Этот простой элемент разогревает мышцы и подготавливает организм к более сложным упражнениям.

Далее Ротач советует добавить повороты корпуса в стороны, приседания и упражнение "звёздочка" в комбинации с приседом. Эти движения задействуют крупные мышечные группы, помогая тратить больше энергии.

Завершающий блок

После основной части выполняются наклоны туловища и подъёмы коленей с хлопком рук под ногой — такие координационные упражнения дополнительно включают мышцы пресса и улучшают гибкость.

Финальным элементом комплекса является вертикальная складка. Для этого нужно встать прямо, поставить ноги на ширину плеч и опустить руки вдоль тела. Затем поднять руки вверх, развернув ладони вперёд, и резко подтянуть колени к ладоням, одновременно опуская руки.

Почему это эффективно

Короткая, но интенсивная утренняя активность ускоряет циркуляцию крови, насыщает организм кислородом и включает процессы жиросжигания буквально с первых минут дня. Регулярное выполнение комплекса поможет повысить тонус, улучшить настроение и легче контролировать вес.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
