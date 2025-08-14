Похудение по часам: в какое время жир сгорает, а в какое — остаётся с вами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:36
Спорт

Для многих спорт — это способ поддерживать фигуру и укреплять здоровье. Но вопрос в том, сколько времени на это тратить и как строить тренировки, чтобы результат был заметен и сохранялся надолго.

Утренние тренировки
Фото: Designed by Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утренние тренировки

Что показали исследования

Крупный мета-анализ, объединивший данные 116 научных работ о влиянии аэробных нагрузок на похудение, показал: чем дольше человек тренируется, тем больше времени нужно уделять занятию, чтобы продолжать терять вес. Если же нагрузка остаётся прежней, эффект постепенно сходит на нет.

В исследовании участвовали почти 7 тыс. человек. Новичкам хватало трёх 30-минутных кардиотренировок в неделю, чтобы активно снижать вес. Но без увеличения времени или интенсивности результат со временем ослабевал.

Почему организм перестаёт реагировать

При однообразных нагрузках тело адаптируется: мышцы перестают развиваться, а калорий на ту же работу уходит меньше. Поэтому, если цель — похудение и укрепление здоровья, важно постепенно повышать интенсивность или менять упражнения.

Кардионагрузки — бег, плавание, велосипед — полезны для сердца и выносливости, но одни они не обеспечат долгосрочного результата без комплексного подхода.

"Одними монотонными упражнениями не добьешься стабильного, а главное — здорового снижения веса. Для этого необходимо соблюдать шесть правил: правильное питание; силовые тренировки; здоровый сон; меньше стрессовых ситуаций; обязательная разминка перед тренировкой; занятия спустя 1–2 часа после пробуждения", — считает эндокринолог Зухра Павлова.

Как выстроить тренировки

Начинать стоит с комфортной нагрузки и постепенно её увеличивать. Резкие изменения могут привести к травмам или переутомлению. Оптимально тренироваться не менее трёх раз в неделю, сочетая аэробные и силовые упражнения. Такой подход укрепляет мышцы, улучшает обмен веществ и помогает удерживать вес.

Сон, питание и стресс также влияют на результат. Недостаток отдыха и постоянное напряжение замедляют восстановление и мешают организму адаптироваться к нагрузкам.

Поддержание формы — это не временная цель, а часть образа жизни. Постепенное усложнение тренировок, разнообразие упражнений и внимание к общему состоянию помогут достичь результата и сохранить его надолго.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, сложные эфиры, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
