Когда счёт равный, а нервы на пределе: чем закончилась дуэль "Спартака" и "Динамо"

Тренер "Динамо" Махачкала Биджиев назвал состав "Спартака" сильным после матча Кубка России

После напряжённого матча второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев отметил высокий уровень состава московского "Спартака".

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Матч Спартак - Зенит

"Спартак" никого не боится

"Не думаю, что "Спартак" кого-то боится — у них хороший подбор игроков. Главное в матчах против них — найти решения, внедрить их в тренировочный процесс и выйти с правильным настроем. То, что им тяжело играть против команды нас — это стечение обстоятельств", — сказал Биджиев.

Тренер подчеркнул, что московский клуб обладает глубиной состава и способен варьировать тактику под конкретного соперника. По его словам, против «Спартака» нельзя рассчитывать только на оборону или удачный момент — важна комплексная подготовка. Именно этот подход, считает Биджиев, и помог его подопечным добиться успеха.

Ход матча

Встреча прошла 12 августа в Москве на "Лукойл Арене", сообщает Газета.Ru. Основное время завершилось вничью — 1:1. На 87-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти и вывел "Динамо" вперёд. Однако уже на пятой компенсированной минуте Руслан Литвинов сравнял счёт.

Исход противостояния решала серия пенальти, в которой точнее оказались махачкалинцы — 4:3.

Уточнения

