Смена тактики в последний момент: что задумал "Спартак" перед встречей с "Зенитом"

В преддверии встречи с главным соперником в чемпионате России — петербургским "Зенитом" — тренер "Спартака" Ненад Сакич намекнул, что команда может выйти на поле с иной тактической схемой. Об этом он рассказал после матча Кубка России против махачкалинского "Динамо".
План на игру формируется исходя из особенностей конкретного оппонента.
"Каждый матч — это особенная история, поэтому схема может зависеть от соперника. Мы можем играть в три или четыре защитника, но всё зависит от того, какую инструкцию мы даём футболистам. Это может быть и три, и четыре, и пять защитников — цифры не так важны." — рассказал Ненад Сакич.
Такой подход позволяет "Спартаку" перестраиваться прямо по ходу турнира и готовить неожиданные решения к ключевым матчам, сообщает Газета.Ru.
Встреча на стадионе "Лукойл Арена" завершилась вничью 1:1 в основное время. На 87-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти, выведя махачкалинский клуб вперёд. Но уже на пятой компенсированной минуте Руслан Литвинов сравнял счёт, подарив "Спартаку" шанс на победу.
Исход решала серия пенальти, где точнее оказались гости — 4:3 в пользу "Динамо".
