Смена тактики в последний момент: что задумал "Спартак" перед встречей с "Зенитом"

Ненад Сакич допустил изменение тактики "Спартака" перед матчем с "Зенитом"

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

В преддверии встречи с главным соперником в чемпионате России — петербургским "Зенитом" — тренер "Спартака" Ненад Сакич намекнул, что команда может выйти на поле с иной тактической схемой. Об этом он рассказал после матча Кубка России против махачкалинского "Динамо".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Гибкая оборона и адаптация под соперника

План на игру формируется исходя из особенностей конкретного оппонента.

"Каждый матч — это особенная история, поэтому схема может зависеть от соперника. Мы можем играть в три или четыре защитника, но всё зависит от того, какую инструкцию мы даём футболистам. Это может быть и три, и четыре, и пять защитников — цифры не так важны." — рассказал Ненад Сакич.

Такой подход позволяет "Спартаку" перестраиваться прямо по ходу турнира и готовить неожиданные решения к ключевым матчам, сообщает Газета.Ru.

Как прошёл матч с "Динамо" (Махачкала)

Встреча на стадионе "Лукойл Арена" завершилась вничью 1:1 в основное время. На 87-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти, выведя махачкалинский клуб вперёд. Но уже на пятой компенсированной минуте Руслан Литвинов сравнял счёт, подарив "Спартаку" шанс на победу.

Исход решала серия пенальти, где точнее оказались гости — 4:3 в пользу "Динамо".

Уточнения

"Зени́т" — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

