Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Максим Кадаков: водители могут освобождать полосу для спецтранспорта перестроением
BMW E65, F80 M3 и XM вызывали споры и изменили автомобильный рынок
Медведчук: участие Зеленского в саммите на Аляске абсурдно и помешает переговорам
Деревня Садали на Сардинии известна водопадом Святого Валентина и нурагом Accodulazzo
Блогер поделилась неочевидным секретом удаления жирных пятен подручными средствами
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Зеленый корректор и консилер помогут замаскировать герпес на губах
Надежда Кадышева испытывает трудности из-за болей в коленях
Домашние тренировки снижают риск заражений и экономят время — фитнес-эксперты

Два колеса — один секрет: как велосипед превращается в личного фитнес-тренера

Профессор Инго Фробёзе: полчаса езды на велосипеде в день снижают риск инфаркта почти вдвое
2:38
Спорт

Представьте, что один простой привычный навык способен укрепить сердце, защитить суставы, сжечь лишний жир и даже улучшить сон. Не нужны дорогие абонементы, сложные тренажёры или изнурительные пробежки — достаточно велосипеда. Этот вид спорта не случайно называют универсальной тренировкой на выносливость: он подходит почти всем и даёт результат уже через несколько недель регулярных поездок.

Девушка на велосипеде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на велосипеде

Сердце и лёгкие становятся сильнее

Всего полчаса умеренной езды на велосипеде в день способны значительно улучшить работу сердечно-сосудистой системы. По словам профессора Инго Фробёзе из Немецкого спортивного университета в Кёльне, такие тренировки снижают риск инфаркта почти вдвое. Сердце учится работать экономнее, а подъём на пятый этаж перестаёт быть испытанием. Не зря врачи рекомендуют велосипед даже людям с астмой — он развивает выносливость без чрезмерной нагрузки.

Лишний вес уходит

С первых минут езды организм начинает сжигать и углеводы, и жир. Уже за полчаса умеренной тренировки можно потратить около 300 калорий. После двадцатой минуты жиросжигание ускоряется, а при регулярных поездках метаболизм начинает работать быстрее даже в состоянии покоя.

Суставы под надёжной защитой

В отличие от бега, велосипед даёт минимальную ударную нагрузку. Колени, бёдра, связки и сухожилия работают мягко и без излишнего стресса. Круговое движение ног стимулирует выработку суставной жидкости и улучшает питание хрящей, что помогает при остеоартрите и предотвращает его развитие. К тому же нагрузку легко регулировать передачами, что особенно полезно новичкам и людям с лишним весом.

Свежий воздух и сильный иммунитет

Езда на улице — это тренировка не только для мышц, но и для иммунной системы. Свежий воздух укрепляет лёгкие, насыщает организм кислородом, а солнечный свет помогает получать витамин D, поддерживая здоровье костей и мышц. Поездка на работу или учёбу может стать отличным способом зарядиться энергией и снизить риск простуд.

Меньше стресса — лучше сон

Регулярная активность на свежем воздухе помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса, который мешает засыпанию и связан с набором веса. Велосипедисты спят глубже, быстрее восстанавливаются и легче справляются с эмоциональной нагрузкой.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx "быстрый" и pes "нога") — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или через ручные рычаги.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Автоэксперт Максим Кадаков: водители могут освобождать полосу для спецтранспорта перестроением
BMW E65, F80 M3 и XM вызывали споры и изменили автомобильный рынок
Медведчук: участие Зеленского в саммите на Аляске абсурдно и помешает переговорам
Деревня Садали на Сардинии известна водопадом Святого Валентина и нурагом Accodulazzo
Блогер поделилась неочевидным секретом удаления жирных пятен подручными средствами
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Зеленый корректор и консилер помогут замаскировать герпес на губах
Надежда Кадышева испытывает трудности из-за болей в коленях
Домашние тренировки снижают риск заражений и экономят время — фитнес-эксперты
Сода и эфирные масла устраняют запахи в ванной и туалете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.