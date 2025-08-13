Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
World Travel Awards в 2023 году признали Перу лучшей кулинарной нацией мира в шестой раз
Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД
Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона
Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом
Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными
Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN
Начинающим водителям советуют прогревать двигатель даже летом из-за риска поломок
Кипящая вода и тайминг обеспечивают стабильный результат при варке яйца всмятку

Два колеса вместо тренажёрки: как похудеть и стать счастливее без зала

Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Спорт

Что, если похудение и хорошее настроение можно совместить с удовольствием? Езда на велосипеде — это не только способ держать себя в форме, но и удивительно эффективный помощник в борьбе с лишним весом. Причём этот спорт доступен в любое время года, даже в снег и мороз.

Велосипедист
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Велосипедист

Почему велосипед помогает худеть

В отличие от бега, где каждый лишний килограмм ощущается уже на первых шагах, велосипед берёт часть веса на себя. Более половины массы тела распределяется через седло, и суставы не испытывают серьёзной нагрузки.

Регулярные поездки — будь то дорога на работу, прогулка с друзьями или небольшие бытовые маршруты — дают результат: тело становится сильнее, настроение стабильнее, а лишний вес постепенно уходит. К тому же тренировки на свежем воздухе укрепляют иммунитет, особенно осенью и зимой.

А если на улице снег и гололёд, спасут занятия в помещении: спиннинг или велосипед на роликовом тренажёре. Такие тренировки сжигают калории не хуже, а для многих даже удобнее, чем катание на улице.

Что нужно для комфортных и безопасных поездок

Главное — подобрать оборудование, которое сделает поездки приятными, а не мучительными.

  • Велосипед. Подбирайте по своим целям: прогулки, спорт, дальние поездки. Разница между "мужской" и "женской" моделью минимальна, кроме удобной рамы с низким входом.

  • Шлем. Не обсуждается: это ваша безопасность.

  • Одежда. На старте подойдёт обычная спортивная форма, но принцип многослойности защитит от ветра и дождя.

  • Седло. Здесь пол играет роль: женская и мужская анатомия требуют разных моделей. Ширина седла подбирается индивидуально — лучше сделать замер в магазине.

Не забывайте о правильной посадке: неверное положение тела может привести к боли в коленях или спине. Велошорты с набивкой и специальный крем помогут избежать натирания и сделают поездки гораздо комфортнее.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx "быстрый" и pes "нога") — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или через ручные рычаги.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
Домашние животные
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД
Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона
Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными
Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN
Начинающим водителям советуют прогревать двигатель даже летом из-за риска поломок
Кипящая вода и тайминг обеспечивают стабильный результат при варке яйца всмятку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.