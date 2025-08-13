Этот способ заменяет час тренажёров и пробежек: фигура начинает меняться уже через неделю

Техника дыхания и упражнений бодифлекс снижает вес и укрепляет мышцы

2:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хотите укрепить мышцы, подтянуть фигуру и улучшить здоровье, не проводя часы в спортзале? Бодифлекс — это методика, которая обещает заметные изменения уже через пару недель. Всего 15-30 минут в день, и ваше тело начнет меняться.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Упражнение на свежем воздухе

В чем суть метода

Бодифлекс объединяет:

Диафрагмальное дыхание — насыщает кровь кислородом, ускоряет сжигание жиров.

Элементы йоги — гармонизируют работу тела и ума.

Растяжку — повышает гибкость и подвижность суставов.

Метод был разработан в начале 90-х американкой Грир Чайлдерс и до сих пор остается популярным среди тех, кто ценит быстрый и видимый результат.

Виды упражнений

Изометрические — статическая нагрузка, при которой мышцы напрягаются, но не двигаются. Примеры: планка, статические приседания.

Изотонические — динамическая работа мышц с их ритмичным сокращением и растяжением. Это могут быть отжимания, подтягивания, скручивания.

Растяжка — улучшает гибкость и снижает риск травм.

Часто комплекс сочетает изотонику, изометрию и растяжку, чтобы одновременно укреплять, увеличивать силу и развивать пластичность мышц.

Как проходят тренировки

Заниматься лучше натощак утром или через 3-4 часа после еды.

Перед упражнениями — дыхательная гимнастика:

полный выдох через рот;

быстрый вдох носом и резкий выдох со звуком "ха";

задержка дыхания с втянутым животом на 10 секунд, затем расслабление.

Длительность занятия — 15-30 минут.

Не требуется спортивный инвентарь, можно тренироваться дома или на свежем воздухе.

Польза для здоровья

Бодифлекс доступен практически каждому. После освоения техники с тренером можно заниматься самостоятельно. Среди основных эффектов:

Улучшение работы дыхательной мускулатуры и кровообращения.

Снижение стресса и повышение стрессоустойчивости.

Активное сжигание жира, укрепление мышц, ускорение метаболизма.

Поддержка здоровья суставов за счет улучшения кровотока и укрепления мышц вокруг них.

Развитие равновесия и координации.

Кому подойдет

Методика безопасна и подходит для людей любого возраста и уровня подготовки. Ее можно сочетать с плаванием, бегом, танцами, пилатесом или калланетикой.

Когда ждать результата

Первый эффект можно заметить уже через 1-2 недели, а через месяц изменения будут очевидны окружающим:

уменьшение веса и объемов;

упругая кожа;

улучшенное самочувствие и настроение.

Главное — регулярность: 3-4 тренировки в неделю способны дать результат за месяц.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).



Пла́нка (через нем. Planke — "доска, половица", от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — "очищенный от ветвей ствол") — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

