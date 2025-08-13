Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Михайлов: Золотой купол Трампа нарушает запрет на оружие в космосе
Учёные фиксируют признаки активности вулканического поля Кампи Флегрей в Италии
MIA BOYKA продала авто за 5 млн рублей ради клипа: неожиданное решение певицы
Депутат Журова высказалась об ожидания от грядущих переговоров РФ и США
В конце августа можно высаживать клубнику с закрытой корневой системой
Натёртое яблоко делает куриные котлеты мягкими без добавления сливок
Валя Карнавал в школьные годы ненавидела своё лицо из-за родинок
В России ответили на предложенную Украиной идею воздушного перемирия
Добавление тертого яблока делает куриные котлеты сочнее: рецепт поваров

Этот способ заменяет час тренажёров и пробежек: фигура начинает меняться уже через неделю

Техника дыхания и упражнений бодифлекс снижает вес и укрепляет мышцы
2:58
Спорт

Хотите укрепить мышцы, подтянуть фигуру и улучшить здоровье, не проводя часы в спортзале? Бодифлекс — это методика, которая обещает заметные изменения уже через пару недель. Всего 15-30 минут в день, и ваше тело начнет меняться.

Упражнение на свежем воздухе
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Упражнение на свежем воздухе

В чем суть метода

Бодифлекс объединяет:

  • Диафрагмальное дыхание — насыщает кровь кислородом, ускоряет сжигание жиров.
  • Элементы йоги — гармонизируют работу тела и ума.
  • Растяжку — повышает гибкость и подвижность суставов.

Метод был разработан в начале 90-х американкой Грир Чайлдерс и до сих пор остается популярным среди тех, кто ценит быстрый и видимый результат.

Виды упражнений

  • Изометрические — статическая нагрузка, при которой мышцы напрягаются, но не двигаются. Примеры: планка, статические приседания.
  • Изотонические — динамическая работа мышц с их ритмичным сокращением и растяжением. Это могут быть отжимания, подтягивания, скручивания.
  • Растяжка — улучшает гибкость и снижает риск травм.

Часто комплекс сочетает изотонику, изометрию и растяжку, чтобы одновременно укреплять, увеличивать силу и развивать пластичность мышц.

Как проходят тренировки

Заниматься лучше натощак утром или через 3-4 часа после еды.

Перед упражнениями — дыхательная гимнастика:

  • полный выдох через рот;
  • быстрый вдох носом и резкий выдох со звуком "ха";
  • задержка дыхания с втянутым животом на 10 секунд, затем расслабление.

Длительность занятия — 15-30 минут.

Не требуется спортивный инвентарь, можно тренироваться дома или на свежем воздухе.

Польза для здоровья

Бодифлекс доступен практически каждому. После освоения техники с тренером можно заниматься самостоятельно. Среди основных эффектов:

  • Улучшение работы дыхательной мускулатуры и кровообращения.
  • Снижение стресса и повышение стрессоустойчивости.
  • Активное сжигание жира, укрепление мышц, ускорение метаболизма.
  • Поддержка здоровья суставов за счет улучшения кровотока и укрепления мышц вокруг них.
  • Развитие равновесия и координации.

Кому подойдет

Методика безопасна и подходит для людей любого возраста и уровня подготовки. Ее можно сочетать с плаванием, бегом, танцами, пилатесом или калланетикой.

Когда ждать результата

Первый эффект можно заметить уже через 1-2 недели, а через месяц изменения будут очевидны окружающим:

  • уменьшение веса и объемов;
  • упругая кожа;
  • улучшенное самочувствие и настроение.

Главное — регулярность: 3-4 тренировки в неделю способны дать результат за месяц.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

Пла́нка (через нем. Planke — "доска, половица", от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — "очищенный от ветвей ствол") — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Еда и рецепты
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Континенты Земли высыхают: спутниковые данные раскрывают глобальный водный кризис
Новый проект Хаматовой и Машковой в Варшаве: детали спектакля от режиссёра-иноагента
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Турция, Азербайджан и США меняют карту Кавказа — Россия и Иран отрезаются от региона
Таинственный шейх хотел увезти Анастасию Волочкову в Эмираты на частном самолёте
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Недостаток кальция назван причиной массового опадения плодов сливы в августе
European Respiratory Journal: фрукты и томаты замедляют старение лёгких
Андрей Фадюхин: Элитой будущего станут те, кто участвовал в специальной военной операции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.