Что общего у триатлона, лыж и быстрой ходьбы — и почему врачи называют их "фитнесом для жизни"

По данным исследований, тренировки на выносливость снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Еще пару десятилетий назад все было просто: либо вы — силовой атлет, либо спортсмен на выносливость. Рекомендации по питанию и тренировкам для этих двух категорий различались кардинально. Более того, выносливость часто ассоциировалась либо с фанатичной подготовкой к марафонам, либо с врачебными предписаниями для восстановления работы сердца.

Сегодня ситуация изменилась. Спорт на выносливость стал модным направлением, доступным не только любителям экстремальных нагрузок. Все больше людей осознают, что это — не только способ поддерживать форму, но и инвестиция в здоровье.

Почему сердце в центре внимания

Сердечно-сосудистая система — фундамент, на котором держится здоровье всего организма. Но за последние десятилетия мы стали двигаться меньше. Исследования показывают, что с 2004 года ежедневный расход энергии у мужчин снизился примерно на 400 ккал, а у женщин — на 300 ккал. Это напрямую связано с падением уровня физической активности.

Последствия не заставили себя ждать: почти половина всех смертей в мире связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фундамент этих проблем закладывается еще в детстве — тесты физической подготовки показывают, что за 20 лет показатели школьников упали на 10-20%.

Как спорт на выносливость спасает сердце

Регулярные тренировки выносливости — проверенный способ укрепить сердечно-сосудистую систему. Они:

снижают риск гипертонии;

стабилизируют сердечный ритм;

улучшают кровообращение;

повышают стрессоустойчивость и работоспособность.

Эпидемиологи отмечают, что даже при расходе всего 1500-2000 ккал в неделю на физическую активность риск инфаркта уже заметно снижается.

Что такое выносливость

Под выносливостью понимают способность долго выдерживать физическую или умственную нагрузку, не уставая преждевременно, и быстро восстанавливаться после нее. Развитая выносливость позволяет с самого начала работать в более высоком темпе, экономнее расходуя энергию.

Популярные виды спорта на выносливость

Классические варианты: бег, быстрая ходьба, походы, велосипед, плавание на длинные дистанции, гребля, лыжи, триатлон. К ним можно добавить роликовые коньки, роллер-лыжи и спортивное ориентирование.

В более узком понимании термин кардиофитнес означает целенаправленное развитие возможностей сердечно-сосудистой системы, чтобы предупредить преждевременное ухудшение здоровья и сохранить качество жизни на долгие годы.

