Что общего у триатлона, лыж и быстрой ходьбы — и почему врачи называют их "фитнесом для жизни"

2:50
Спорт

Еще пару десятилетий назад все было просто: либо вы — силовой атлет, либо спортсмен на выносливость. Рекомендации по питанию и тренировкам для этих двух категорий различались кардинально. Более того, выносливость часто ассоциировалась либо с фанатичной подготовкой к марафонам, либо с врачебными предписаниями для восстановления работы сердца.

Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Сегодня ситуация изменилась. Спорт на выносливость стал модным направлением, доступным не только любителям экстремальных нагрузок. Все больше людей осознают, что это — не только способ поддерживать форму, но и инвестиция в здоровье.

Почему сердце в центре внимания

Сердечно-сосудистая система — фундамент, на котором держится здоровье всего организма. Но за последние десятилетия мы стали двигаться меньше. Исследования показывают, что с 2004 года ежедневный расход энергии у мужчин снизился примерно на 400 ккал, а у женщин — на 300 ккал. Это напрямую связано с падением уровня физической активности.

Последствия не заставили себя ждать: почти половина всех смертей в мире связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фундамент этих проблем закладывается еще в детстве — тесты физической подготовки показывают, что за 20 лет показатели школьников упали на 10-20%.

Как спорт на выносливость спасает сердце

Регулярные тренировки выносливости — проверенный способ укрепить сердечно-сосудистую систему. Они:

  • снижают риск гипертонии;

  • стабилизируют сердечный ритм;

  • улучшают кровообращение;

  • повышают стрессоустойчивость и работоспособность.

Эпидемиологи отмечают, что даже при расходе всего 1500-2000 ккал в неделю на физическую активность риск инфаркта уже заметно снижается.

Что такое выносливость

Под выносливостью понимают способность долго выдерживать физическую или умственную нагрузку, не уставая преждевременно, и быстро восстанавливаться после нее. Развитая выносливость позволяет с самого начала работать в более высоком темпе, экономнее расходуя энергию.

Популярные виды спорта на выносливость

Классические варианты: бег, быстрая ходьба, походы, велосипед, плавание на длинные дистанции, гребля, лыжи, триатлон. К ним можно добавить роликовые коньки, роллер-лыжи и спортивное ориентирование.

В более узком понимании термин кардиофитнес означает целенаправленное развитие возможностей сердечно-сосудистой системы, чтобы предупредить преждевременное ухудшение здоровья и сохранить качество жизни на долгие годы.

Уточнения

Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
По данным исследований, тренировки на выносливость снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
