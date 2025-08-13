Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перепады погоды и сильные течения делают Саргассово море опасным для навигации
Татьяна Буланова покрутила пальцем у виска в ответ на пародию сына
Ежедневный массаж лица улучшает цвет кожи и стимулирует выработку коллагена
Пилатес: новый фитнес-тренд, диктующий моду
WSJ: в Китае создадут крупнейшую в мире судостроительную компанию
Уксус назван экологичным средством для очистки унитаза от налёта
Автоэксперты: китайские шины плохо переносят хранение и климат РФ
Автоэксперты: утечка масла приводит к поломке двигателя Mercedes M276 DE 35
Лук при обжарке закладывают первым, чтобы он карамелизовался и стал сладким

Проверенный метод: 5 минут ежедневных упражнений для плоского живота

Фитнес-эксперт Ротач рассказала, как быстро добиться рельефного живота
1:01
Спорт

Фитнес-специалист Ирина Ротач рассказала Men Today о простом, но эффективном комплексе упражнений, который поможет укрепить мышцы живота, занимаясь всего по пять минут ежедневно.

Стройный пресс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Стройный пресс

По её мнению, ключ к успеху — систематичность и подбор нагрузок с учётом собственного уровня подготовки.

В основу программы вошли несколько упражнений: складки, медвежья ходьба, скручивания с касанием ноги и планка с прыжками. Такой набор задействует различные группы мышц корпуса, обеспечивая комплексную проработку пресса и укрепление всего туловища.

Однако эксперт подчеркнула, что для появления выраженного рельефа важно не только заниматься, но и скорректировать питание. Уменьшение жировой прослойки через дефицит калорий значительно ускорит процесс формирования кубиков на животе.

В сочетании с регулярными тренировками правильная диета становится главным союзником в борьбе с лишним жиром.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Домашние животные
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Лук при обжарке закладывают первым, чтобы он карамелизовался и стал сладким
Юрист Салкин: за складирование мусора на даче грозит штраф до 2 тысяч рублей
Не запускайте стирку подряд — это может повредить насос и электронику
Чеснок в средней полосе сажают за 3–5 недель до промерзания почвы
Неожиданная мишень в борьбе с потерей памяти: учёные нашли способ восстановить память
Фитнес-эксперт Ротач рассказала, как быстро добиться рельефного живота
Врач советует заменить колбасы овощами и фруктами для профилактики рака
Акцент на минимализм в дизайне — лучший выбор для педикюра женщин старше 60 лет
Глюкоза сбрила брови и призналась, что у неё мозги набекрень
4 ингредиента творят чудеса: рецепт воздушного торта без яиц и молока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.