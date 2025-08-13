Проверенный метод: 5 минут ежедневных упражнений для плоского живота

Фитнес-эксперт Ротач рассказала, как быстро добиться рельефного живота

Фитнес-специалист Ирина Ротач рассказала Men Today о простом, но эффективном комплексе упражнений, который поможет укрепить мышцы живота, занимаясь всего по пять минут ежедневно.

По её мнению, ключ к успеху — систематичность и подбор нагрузок с учётом собственного уровня подготовки.

В основу программы вошли несколько упражнений: складки, медвежья ходьба, скручивания с касанием ноги и планка с прыжками. Такой набор задействует различные группы мышц корпуса, обеспечивая комплексную проработку пресса и укрепление всего туловища.

Однако эксперт подчеркнула, что для появления выраженного рельефа важно не только заниматься, но и скорректировать питание. Уменьшение жировой прослойки через дефицит калорий значительно ускорит процесс формирования кубиков на животе.

В сочетании с регулярными тренировками правильная диета становится главным союзником в борьбе с лишним жиром.

