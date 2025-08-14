Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФСБ сообщила об уничтожении украинского проекта баллистических ракет Сапсан
Пожалуй, не здесь: почему вместо кондиционеров итальянцы предпочитают что то другое
Крупное исследование: статины не влияют на симптомы депрессии
Почему так страшно быть красивой? Психолог раскрывает секрет — это внутренний блок
Богачи в США создают генетическую суперкасту
Солнечная вентиляция BMW E60 удаляет горячий воздух из салона
Карамелизация лука перед морковью улучшает аромат зажарки
Леткова рассказала, что в 7 регионах введут оценки за поведение в школах
Экклстоун советует Хэмилтону покинуть Ferrari

Жвачка на пятке и дверь за спиной: как странные образы сделают тренировку эффективнее

Фитнес-эксперт Крисси Села дала советы по правильной технике популярных упражнений
2:52
Спорт

Блогер и фитнес-эксперт Крисси Села поделилась, как извлечь максимум пользы из занятий в зале.

Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги

Становая тяга

Это очень сложная задача, особенно для новичков, поскольку при выполнении упражнения легко чрезмерно полагаться на поясницу. Но Села говорит, что это можно преодолеть, сосредоточившись на контакте стопы с полом. Она предлагает представить, что у вас на пятке прилип кусочек жвачки, который вы пытаетесь соскоблить об пол во время движения.

"Вы будете сильнее упираться пятками в пол и сильнее отталкиваться", — говорит она.

Она также отметила, что, наклоняясь во время выполнения этого движения, полезно представлять, что вы пытаетесь закрыть за собой дверь ягодицами — это поможет вам найти естественное шарнирное движение в бедрах.

Приседания

Приседание — это функциональное движение, которое вы делаете каждый день, не осознавая этого, например, каждый раз, когда встаёте со стула. Несмотря на то, что это упражнение всем знакомо, освоить его сразу непросто.

Распространённая ошибка — слишком сильно наклонять корпус вперёд, независимо от того, выполняете ли вы упражнение с отягощениями или без них.

Но у Села есть совет, который поможет вам сохранять вертикальное положение.

"Я всегда представляю, что меня тянет вверх верёвочка. Поэтому грудь всегда вертикальна — не нужно, чтобы она слишком выдвигалась вперёд", — говорит она.

Вертикальное положение груди поможет защитить спину во время движения и обеспечит целевую нагрузку на мышцы ног.

Жим выше головы

Это упражнение, задействующее плечи, — еще одно популярное упражнение в спортзале, обычно выполняемое с гантелями, но по мере того, как вы становитесь сильнее, вы можете перейти на штангу. Села предложила другой способ усложнить упражнение, не увеличивая вес.

"Всегда останавливайте [гантели] на уровне глаз, и ничего ниже", — говорит Села.

Остановка движения на уровне глаз помогает поддерживать напряжение в плечевых мышцах, что усложняет упражнение.

Тяга вниз на широчайшие мышцы

Это вертикальное тяговое движение задействует крупные мышцы спины, которые важны для стабилизации и поддержки плеч. Для этого нужно взяться за перекладину руками и потянуть её вниз к себе. Однако Села утверждает, что упражнение будет более эффективным, если большие пальцы будут располагаться сверху перекладины, а не снизу.

Если вы держитесь за перекладину большим пальцем, вы с большей вероятностью задействуете вспомогательные мышцы, такие как бицепсы. Исключение большого пальца из упражнения создаёт дополнительную нагрузку на широчайшие мышцы спины.

Уточнения

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи
Домашние животные
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи Аудио 
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Популярное
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле

Под волнами Тихого океана скрывается восьмой континент. Его открытие меняет представление о геологии и истории нашей планеты.

Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Экклстоун советует Хэмилтону покинуть Ferrari
Анджелина Джоли снова воплотит на экране образ крутой шпионки
Почему Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов: история и современность
Невестка Валерии Лиана Шульгина стала участницей ДТП в Москве: что произошло?
Жительницу Краснодара обманули организаторы крупной лотереи
Совет директоров Барселоны уверен в регистрации игроков к сезону 2025/26
Способ уничтожения сорняков кипятком и мыльным раствором
Учёные предложили новый показатель здоровья для оценки старения
Трэвис Келси из Чифс признаёт, что немного сдал из-за занятий вне поля
Ветеринары: давать кошкам минеральную или газированную воду запрещено
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.