Забудьте про протеин: этот напиток восстановит силы после бега лучше всего

Мало кто знает, что в шоколадном молоке идеальное соотношение углеводов и белков — три к одному. Это помогает восполнить запасы гликогена и восстановить мышцы после долгого бега или интенсивной тренировки.
Оно также богато электролитами, такими как калий и натрий, которые способствуют восстановлению водного баланса организма, а также кальцием и витамином D для поддержания здоровья костей, что особенно важно для женщин-бегунов.
Лучше всего выпить его в течение часа после интенсивной тренировки. Итак, в мире, где мы все одержимы белком, возможно, переход на новейший высокотехнологичный порошок и удвоение потребления говядины после тренировки — не самый эффективный способ восстановиться, а вот немного ностальгии по детству — да.
"В отличие от многих восстанавливающих напитков, шоколадное молоко — это полноценный белок, содержащий все девять незаменимых аминокислот, некоторые из которых организм не может вырабатывать самостоятельно. Это не только удобно, но и удивительно доступно, и эффективность этого продукта подтверждена научными исследованиями", — говорит эксперт по спорту Флинн.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
Под волнами Тихого океана скрывается восьмой континент. Его открытие меняет представление о геологии и истории нашей планеты.