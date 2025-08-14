Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы способы связи при сбоях в работе мессенджеров
Бодибилдер Поликвин показал метод тренировок, который заставит ваши мышцы гореть
Глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус: жёсткий отказ ЕС от ДВС грозит коллапсом автопрома
Как освежить постельное белье без стирки: простой способ с использованием солнечного света
Ариадна Волочкова официально оформила брак с Никитой Григоряном
"Маникюр принцессы": нюдовые оттенки, подчеркивающие утонченность ногтей
На Корсике располагаются пляжи с белым песком, чёрной галькой и бирюзовым морем
В США отзывают 103 тыс. пикапов Ford F-150 из-за риска потери хода
Простая схема обрезки роз, которая гарантирует повторное цветение

Тревога отступит за 5 минут: эта поза йоги — секретное оружие против стресса

Поза йоги ноги на стене снижает уровень кортизола и адреналина — специалист функциональной медицины Лубсер
3:17
Спорт

Если конец дня вызывает приступ тревоги, от которого сердце колотится (например, переполненный перрон поезда), это средство для снятия стресса может быть для вас. Да, существуют добавки и изменения образа жизни, которые могут помочь, — например, отказ от кофеина во второй половине дня и контроль уровня сахара в крови, чтобы избежать спадов и спадов, которые приводят к панике и тревоге. Однако самое быстрое решение — это поднять ноги в воздух.

Поза лодки
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поза лодки

Популярное как среди йогов, так и среди поклонников велнеса в TikTok, упражнение, при котором ноги опираются на стену, помогает успокоить нервную систему и вывести застоявшуюся лимфу и жидкость, скапливающуюся в нижних конечностях. Простое, бесплатное и, как ни странно, успокаивающее упражнение.

"Ноги на стене", также известная под санскритским названием випарита карани, — это глубоко восстанавливающая поза йоги, которая способствует лимфотоку и кровообращению, особенно в ногах и стопах", — объясняет Лелани Лубсер, специалист по функциональной медицине в клинике Hvn в лондонском Найтсбридже.

Поза заключается в том, чтобы просто лечь спиной на пол, согнув ноги под прямым углом к стене.

"Она активирует парасимпатическую нервную систему, которая способствует отдыху и усвоению пищи и может улучшить качество сна. Она также способствует мягкой декомпрессии позвоночника, что может облегчить боль в пояснице и напряжение в области таза", — продолжает Лубсер.

Сколько времени нужно оставаться в этой позе?

Главное преимущество этого метода заключается в том, что для того, чтобы увидеть и почувствовать результат, достаточно заниматься всего от пяти до 20 минут в день. К концу этих 10-20 минут вы почувствуете себя достаточно спокойно, чтобы лечь в постель и довольно быстро заснуть.

Есть ли лучшее время суток для этого упражнения?

Есть много "лучших времён". По утрам он мягко пробуждает лимфатическую и пищеварительную системы. В середине дня его можно использовать для снятия напряжения от длительного сидения и стояния. А вечером его можно использовать для успокоения нервной системы и улучшения качества сна", — говорит Лубсер.

Так что это действительно хорошее время для занятий.

Каковы долгосрочные преимущества позы "ноги на стене"?

"Поза "ноги на стене" снижает уровень кортизола и адреналина (двух гормонов стресса), стимулирует блуждающий нерв и питает нервную систему", — объясняет Лубсер.

По её словам, это также может улучшить вариабельность сердечного ритма — ключевой показатель, влияющий на преодоление стресса, качество сна и восстановление, — а также повысить стрессоустойчивость.

Восстановительные перевёрнутые позы (когда нижние конечности подняты выше уровня сердца) могут способствовать восстановлению после длительного стресса, что приводит к лучшему восстановлению надпочечников. Они также благотворно влияют на систему HPA, что может способствовать восстановлению менструального цикла.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Новости спорта
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок Аудио 
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Наука и техника
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Имбирь в напитке ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение летом
В Госдуме хотят запретить покупку иностранной сельхозтехники
Облизывание собаки может быть признаком стресса или болезн
Шавырина: апатия проявляется потерей интереса, слабостью и забывчивостью
Космическое путешествие к черной дыре: мечты и реальность — как это может произойти
Погребняк рассказала, что впервые столкнулась с болезнью младшего сына
Поза йоги ноги на стене снижает уровень кортизола и адреналина — специалист функциональной медицины Лубсер
Лазерная шлифовка в 2025 году - как технологии изменяют уход за кожей
Инженеры назвали безопасные способы быстрой разморозки холодильника
Ветеринары назвали опасные симптомы ночного скуления у собак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.