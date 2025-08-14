Тревога отступит за 5 минут: эта поза йоги — секретное оружие против стресса

Если конец дня вызывает приступ тревоги, от которого сердце колотится (например, переполненный перрон поезда), это средство для снятия стресса может быть для вас. Да, существуют добавки и изменения образа жизни, которые могут помочь, — например, отказ от кофеина во второй половине дня и контроль уровня сахара в крови, чтобы избежать спадов и спадов, которые приводят к панике и тревоге. Однако самое быстрое решение — это поднять ноги в воздух.
Популярное как среди йогов, так и среди поклонников велнеса в TikTok, упражнение, при котором ноги опираются на стену, помогает успокоить нервную систему и вывести застоявшуюся лимфу и жидкость, скапливающуюся в нижних конечностях. Простое, бесплатное и, как ни странно, успокаивающее упражнение.
"Ноги на стене", также известная под санскритским названием випарита карани, — это глубоко восстанавливающая поза йоги, которая способствует лимфотоку и кровообращению, особенно в ногах и стопах", — объясняет Лелани Лубсер, специалист по функциональной медицине в клинике Hvn в лондонском Найтсбридже.
Поза заключается в том, чтобы просто лечь спиной на пол, согнув ноги под прямым углом к стене.
"Она активирует парасимпатическую нервную систему, которая способствует отдыху и усвоению пищи и может улучшить качество сна. Она также способствует мягкой декомпрессии позвоночника, что может облегчить боль в пояснице и напряжение в области таза", — продолжает Лубсер.
Главное преимущество этого метода заключается в том, что для того, чтобы увидеть и почувствовать результат, достаточно заниматься всего от пяти до 20 минут в день. К концу этих 10-20 минут вы почувствуете себя достаточно спокойно, чтобы лечь в постель и довольно быстро заснуть.
Есть много "лучших времён". По утрам он мягко пробуждает лимфатическую и пищеварительную системы. В середине дня его можно использовать для снятия напряжения от длительного сидения и стояния. А вечером его можно использовать для успокоения нервной системы и улучшения качества сна", — говорит Лубсер.
Так что это действительно хорошее время для занятий.
"Поза "ноги на стене" снижает уровень кортизола и адреналина (двух гормонов стресса), стимулирует блуждающий нерв и питает нервную систему", — объясняет Лубсер.
По её словам, это также может улучшить вариабельность сердечного ритма — ключевой показатель, влияющий на преодоление стресса, качество сна и восстановление, — а также повысить стрессоустойчивость.
Восстановительные перевёрнутые позы (когда нижние конечности подняты выше уровня сердца) могут способствовать восстановлению после длительного стресса, что приводит к лучшему восстановлению надпочечников. Они также благотворно влияют на систему HPA, что может способствовать восстановлению менструального цикла.
