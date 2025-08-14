Тревога отступит за 5 минут: эта поза йоги — секретное оружие против стресса

Поза йоги ноги на стене снижает уровень кортизола и адреналина — специалист функциональной медицины Лубсер

3:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если конец дня вызывает приступ тревоги, от которого сердце колотится (например, переполненный перрон поезда), это средство для снятия стресса может быть для вас. Да, существуют добавки и изменения образа жизни, которые могут помочь, — например, отказ от кофеина во второй половине дня и контроль уровня сахара в крови, чтобы избежать спадов и спадов, которые приводят к панике и тревоге. Однако самое быстрое решение — это поднять ноги в воздух.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поза лодки

Популярное как среди йогов, так и среди поклонников велнеса в TikTok, упражнение, при котором ноги опираются на стену, помогает успокоить нервную систему и вывести застоявшуюся лимфу и жидкость, скапливающуюся в нижних конечностях. Простое, бесплатное и, как ни странно, успокаивающее упражнение.

"Ноги на стене", также известная под санскритским названием випарита карани, — это глубоко восстанавливающая поза йоги, которая способствует лимфотоку и кровообращению, особенно в ногах и стопах", — объясняет Лелани Лубсер, специалист по функциональной медицине в клинике Hvn в лондонском Найтсбридже.

Поза заключается в том, чтобы просто лечь спиной на пол, согнув ноги под прямым углом к стене.

"Она активирует парасимпатическую нервную систему, которая способствует отдыху и усвоению пищи и может улучшить качество сна. Она также способствует мягкой декомпрессии позвоночника, что может облегчить боль в пояснице и напряжение в области таза", — продолжает Лубсер.

Сколько времени нужно оставаться в этой позе?

Главное преимущество этого метода заключается в том, что для того, чтобы увидеть и почувствовать результат, достаточно заниматься всего от пяти до 20 минут в день. К концу этих 10-20 минут вы почувствуете себя достаточно спокойно, чтобы лечь в постель и довольно быстро заснуть.

Есть ли лучшее время суток для этого упражнения?

Есть много "лучших времён". По утрам он мягко пробуждает лимфатическую и пищеварительную системы. В середине дня его можно использовать для снятия напряжения от длительного сидения и стояния. А вечером его можно использовать для успокоения нервной системы и улучшения качества сна", — говорит Лубсер.

Так что это действительно хорошее время для занятий.

Каковы долгосрочные преимущества позы "ноги на стене"?

"Поза "ноги на стене" снижает уровень кортизола и адреналина (двух гормонов стресса), стимулирует блуждающий нерв и питает нервную систему", — объясняет Лубсер.

По её словам, это также может улучшить вариабельность сердечного ритма — ключевой показатель, влияющий на преодоление стресса, качество сна и восстановление, — а также повысить стрессоустойчивость.

Восстановительные перевёрнутые позы (когда нижние конечности подняты выше уровня сердца) могут способствовать восстановлению после длительного стресса, что приводит к лучшему восстановлению надпочечников. Они также благотворно влияют на систему HPA, что может способствовать восстановлению менструального цикла.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

