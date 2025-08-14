Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Минералы, которые решают всё: электролиты нужны даже тем, кто не бегает марафоны

Диетолог Майнер: электролиты поддерживают водный баланс и мышечную функцию
Преимущества электролитов выходят за рамки восстановления сил после тренировки.

Девушка пьет смуззи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьет смуззи

Роль электролитов в организме

Лучший электролитный напиток помогает:

  • поддерживать водный баланс;
  • поддерживать мышечную функцию;
  • помогать нервам передавать сигналы в мозг и другие части тела;
  • поддерживать кислотно-щелочной баланс крови;
  • обеспечивать здоровый и ровный сердечный ритм.

Естественные источники электролитов

"Большинство здоровых людей получают необходимые электролиты, регулярно употребляя жидкости и разнообразную здоровую пищу", — говорит лицензированный диетолог Эллисон Г. Майнер.

Примеры продуктов: банан, солёные орешки, молоко, сельдерей.

Почему нужны электролитные напитки

Хотя организм регулирует уровень электролитов, он их не вырабатывает.
Электролиты теряются с потом, мочой и другими процессами.

Когда электролитные напитки особенно полезны

По словам зарегистрированного диетолога и консультанта по здоровому образу жизни в The Lanby диетолога Тейлора Фацио, они могут помочь при:

  • обильном потоотделении;
  • болезни;
  • путешествиях;
  • усталости.

Уточнения

Электроли́т — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
