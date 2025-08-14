Минералы, которые решают всё: электролиты нужны даже тем, кто не бегает марафоны

Диетолог Майнер: электролиты поддерживают водный баланс и мышечную функцию

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Преимущества электролитов выходят за рамки восстановления сил после тренировки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьет смуззи

Роль электролитов в организме

Лучший электролитный напиток помогает:

поддерживать водный баланс;

поддерживать мышечную функцию;

помогать нервам передавать сигналы в мозг и другие части тела;

поддерживать кислотно-щелочной баланс крови;

обеспечивать здоровый и ровный сердечный ритм.

Естественные источники электролитов

"Большинство здоровых людей получают необходимые электролиты, регулярно употребляя жидкости и разнообразную здоровую пищу", — говорит лицензированный диетолог Эллисон Г. Майнер.

Примеры продуктов: банан, солёные орешки, молоко, сельдерей.

Почему нужны электролитные напитки

Хотя организм регулирует уровень электролитов, он их не вырабатывает.

Электролиты теряются с потом, мочой и другими процессами.

Когда электролитные напитки особенно полезны

По словам зарегистрированного диетолога и консультанта по здоровому образу жизни в The Lanby диетолога Тейлора Фацио, они могут помочь при:

обильном потоотделении;

болезни;

путешествиях;

усталости.

Уточнения

Электроли́т — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов.

