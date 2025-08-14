Минералы, которые решают всё: электролиты нужны даже тем, кто не бегает марафоны

Преимущества электролитов выходят за рамки восстановления сил после тренировки.
Лучший электролитный напиток помогает:
"Большинство здоровых людей получают необходимые электролиты, регулярно употребляя жидкости и разнообразную здоровую пищу", — говорит лицензированный диетолог Эллисон Г. Майнер.
Примеры продуктов: банан, солёные орешки, молоко, сельдерей.
Хотя организм регулирует уровень электролитов, он их не вырабатывает.
Электролиты теряются с потом, мочой и другими процессами.
По словам зарегистрированного диетолога и консультанта по здоровому образу жизни в The Lanby диетолога Тейлора Фацио, они могут помочь при:
Электроли́т — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов.
