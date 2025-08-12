Тренировки без риска: три вида физической активности, которые помогают сердцу, а не вредят

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кардиолог Надежда Корнеева рекомендовала пациентам с сердечными болезнями ходьбу, плавание и йогу
Спорт

Сердце — "мотор" нашего организма. От его работы зависит, получают ли органы достаточно кислорода и питательных веществ. Но если с сердцем есть проблемы, физическая активность требует особого подхода.

Утренняя зарядка дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя зарядка дома

"Перед тем как начать тренировки, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Он оценит состояние сердечно-сосудистой системы и поможет подобрать безопасную нагрузку." — подчеркивает кардиолог областного врачебно-физкультурного диспансера Надежда Корнеева.

Какие нагрузки подходят

Людям с заболеваниями сердца лучше выбирать низкоинтенсивные виды активности: ходьбу, плавание, лёгкую йогу. Они улучшают кровообращение и укрепляют мышцы, не создавая чрезмерной нагрузки на сердце, пишет ИА "Пенза-Пресс".

Сколько и как часто заниматься

Начинайте с коротких тренировок по 10-15 минут в день, постепенно увеличивая время до 30 минут. Обязательно оставляйте дни отдыха, чтобы сердечно-сосудистая система успевала восстановиться.

Следите за сигналами организма

Если во время занятий появятся одышка, головокружение или боль в груди, тренировку нужно немедленно прекратить и обратиться к врачу. Регулярно измеряйте пульс и давление — это поможет вовремя заметить проблемы.

Разнообразие для мотивации

Чередуйте разные виды активности: ходьбу можно сочетать с упражнениями на гибкость и баланс. Это не только полезно для сердца, но и помогает избежать скуки, поддерживая желание продолжать занятия.

"Главное — подбирать нагрузки с учётом состояния здоровья и увеличивать интенсивность постепенно. При правильном подходе физическая активность улучшает качество жизни и выносливость", — резюмирует Надежда Корнеева.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

