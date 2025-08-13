Тренировки вызывают депрессию? Вот как спорт на самом деле отражается на психике человека

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:44
Спорт

Многие в интернете сейчас говорят о том, что зацикленность на спортивном результате вызывает у людей тревожность, постоянное сравнение с другими бьет по самооценке, а травмы подрывают моральное состояние.

упражнение воин в фитнес-зале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
упражнение воин в фитнес-зале

Тренировки даже стали называть причиной депрессии, но так ли это? Учёные доказали, что спорт не провоцирует депрессию.

"Это хороший инструмент для профилактики сниженного настроения и упадка сил, возможность стать более устойчивым к нагрузкам, к стрессу и снизить тревожность", — отметил кардиолог Александр Емельянов.

Наоборот — тренировки на регулярной основе помогают снижать уровень депрессии, пишет KP. RU.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

