Зачем тренировать ноги, и как это связано с сердцем? Врачи назвали неожиданную причину

Врачи рассказали, для чего нужно тренировать икроножные мышцы.
Дело в том, что мышцы голени сжимаются при движении, как клапаны, сдавливая вены и проталкивая кровь обратно к сердцу. Если мышцы икр слабые, то кровь и токсины начинают застаиваться в нижней части ног. Из-за этого появляются усталость и отеки, это даже приводит к образованию тромбов, вплоть до тромбоза глубоких вен. Кроме того, увеличивается нагрузка на сердце и появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Как исправить ситуацию?
Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία — «сердце» и λόγος — «учение, наука») — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.
