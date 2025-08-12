Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зачем тренировать ноги, и как это связано с сердцем? Врачи назвали неожиданную причину

Слабые икры повышают риск тромбоза и болезней сердца — врачи
0:55
Спорт

Врачи рассказали, для чего нужно тренировать икроножные мышцы.

Пожилая женщина делает жим ногами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилая женщина делает жим ногами

Дело в том, что мышцы голени сжимаются при движении, как клапаны, сдавливая вены и проталкивая кровь обратно к сердцу. Если мышцы икр слабые, то кровь и токсины начинают застаиваться в нижней части ног. Из-за этого появляются усталость и отеки, это даже приводит к образованию тромбов, вплоть до тромбоза глубоких вен. Кроме того, увеличивается нагрузка на сердце и появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как исправить ситуацию?

  1. Ходите пешком (хватит по 15-20 минут в день);
  2. Делайте упражнение "подъемы на носки" (повторяйте 10-15 раз) и упражнения на растяжку икр;
  3. Тем, кто обычно долго сидит, стоит рассмотреть компрессионные носки, пишет KP. RU.

Уточнения

Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία — «сердце» и λόγος — «учение, наука») — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
