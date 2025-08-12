Зачем тренировать ноги, и как это связано с сердцем? Врачи назвали неожиданную причину

Слабые икры повышают риск тромбоза и болезней сердца — врачи

Врачи рассказали, для чего нужно тренировать икроножные мышцы.

Дело в том, что мышцы голени сжимаются при движении, как клапаны, сдавливая вены и проталкивая кровь обратно к сердцу. Если мышцы икр слабые, то кровь и токсины начинают застаиваться в нижней части ног. Из-за этого появляются усталость и отеки, это даже приводит к образованию тромбов, вплоть до тромбоза глубоких вен. Кроме того, увеличивается нагрузка на сердце и появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как исправить ситуацию?

Ходите пешком (хватит по 15-20 минут в день); Делайте упражнение "подъемы на носки" (повторяйте 10-15 раз) и упражнения на растяжку икр; Тем, кто обычно долго сидит, стоит рассмотреть компрессионные носки, пишет KP. RU.

