Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семейство Тимати: как дети от разных избранниц проводят время вместе
Садоводы назвали конец лета лучшим временем для черенкования гортензии
Ветеринар Шеляков: даже квартирная кошка подхватывает опасные вирусы и паразитов
Frontiers in Psychology: реакция на шоколад зависит от вкусовых привычек и ассоциаций
Лучшие натуральные кремы для стоп своими руками — ваши ножки будут благодарны
Маринад с кофе и соевым соусом размягчает мясо при жарке на сковороде
Гибридный внедорожник Zeekr 9X разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с
Собчак высказалась о родах невесты Тимати в присутствии потенциальной свекрови
Суперсеты и дропсеты помогают усилить работу мышц без утяжелителей

Кардио без бега: 4 способа укрепить сердце и зарядиться энергией без монотонных пробежек

Фитнес-тренеры назвали эффективные альтернативы бегу для кардионагрузки: аэробика, танцы и игры
2:13
Спорт

Регулярные кардионагрузки не только укрепляют сердце, но и улучшают психическое здоровье, а также помогают держать вес под контролем. Бег по праву считается самым популярным способом получить такую нагрузку, но он подходит не всем. У кого-то есть медицинские ограничения, а кому-то просто скучно наматывать круги. Если вы ищете альтернативу — вот несколько эффективных вариантов.

Девушка занимается шейпингом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка занимается шейпингом

Аэробика — ритм, энергия и настроение

Аэробика сочетает активные движения с ритмичной музыкой, что делает процесс не только полезным, но и эмоционально заряжающим. Форматов масса: классическая танцевальная, степ-аэробика с платформой, тренировки с фитболом и даже аквааэробика. Выбирайте ту, что больше откликается, и сочетайте её с любимой музыкой — тогда тренировки станут долгожданным событием.

Лестницы — доступный и эффективный фитнес

Чтобы почувствовать эффект, вовсе не обязательно бегать по лестнице. Можно подниматься в спокойном темпе, делать выпады, чередовать шаги или даже перепрыгивать через несколько ступеней. Если здоровье позволяет, добавьте прыжки для усиления нагрузки. Такой вариант кардиотренировки доступен в любом подъезде, парке или стадионе.

Танцы — удовольствие для тела и разума

Хип-хоп, сальса, контемпорари — направления разные, но результат один: выносливость растёт, тело становится более пластичным, а настроение улучшается. Музыка и ритм отвлекают от усталости, а каждая тренировка проходит незаметно. При желании можно попробовать танцевально-двигательную терапию, которая сочетает работу над телом и эмоциональное раскрепощение.

Спортивные игры — азарт и командный дух

Волейбол, баскетбол, теннис, футбол — любая командная или парная игра заставляет постоянно двигаться. Соревновательный элемент помогает выкладываться по максимуму, при этом нагрузка ощущается меньше, чем на обычной тренировке. Такой формат особенно подойдёт тем, кому важна не только физическая активность, но и общение.

Уточнения

Аэро́бика — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Домашние животные
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Последние материалы
Садоводы назвали конец лета лучшим временем для черенкования гортензии
Ветеринар Шеляков: даже квартирная кошка подхватывает опасные вирусы и паразитов
Frontiers in Psychology: реакция на шоколад зависит от вкусовых привычек и ассоциаций
Лучшие натуральные кремы для стоп своими руками — ваши ножки будут благодарны
Маринад с кофе и соевым соусом размягчает мясо при жарке на сковороде
Гибридный внедорожник Zeekr 9X разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с
Собчак высказалась о родах невесты Тимати в присутствии потенциальной свекрови
Суперсеты и дропсеты помогают усилить работу мышц без утяжелителей
Астрономы нашли чёрную дыру в 36 миллиардов масс Солнца
Фитнес-тренеры назвали эффективные альтернативы бегу для кардионагрузки: аэробика, танцы и игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.