Кардио без бега: 4 способа укрепить сердце и зарядиться энергией без монотонных пробежек

Фитнес-тренеры назвали эффективные альтернативы бегу для кардионагрузки: аэробика, танцы и игры

2:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Регулярные кардионагрузки не только укрепляют сердце, но и улучшают психическое здоровье, а также помогают держать вес под контролем. Бег по праву считается самым популярным способом получить такую нагрузку, но он подходит не всем. У кого-то есть медицинские ограничения, а кому-то просто скучно наматывать круги. Если вы ищете альтернативу — вот несколько эффективных вариантов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка занимается шейпингом

Аэробика — ритм, энергия и настроение

Аэробика сочетает активные движения с ритмичной музыкой, что делает процесс не только полезным, но и эмоционально заряжающим. Форматов масса: классическая танцевальная, степ-аэробика с платформой, тренировки с фитболом и даже аквааэробика. Выбирайте ту, что больше откликается, и сочетайте её с любимой музыкой — тогда тренировки станут долгожданным событием.

Лестницы — доступный и эффективный фитнес

Чтобы почувствовать эффект, вовсе не обязательно бегать по лестнице. Можно подниматься в спокойном темпе, делать выпады, чередовать шаги или даже перепрыгивать через несколько ступеней. Если здоровье позволяет, добавьте прыжки для усиления нагрузки. Такой вариант кардиотренировки доступен в любом подъезде, парке или стадионе.

Танцы — удовольствие для тела и разума

Хип-хоп, сальса, контемпорари — направления разные, но результат один: выносливость растёт, тело становится более пластичным, а настроение улучшается. Музыка и ритм отвлекают от усталости, а каждая тренировка проходит незаметно. При желании можно попробовать танцевально-двигательную терапию, которая сочетает работу над телом и эмоциональное раскрепощение.

Спортивные игры — азарт и командный дух

Волейбол, баскетбол, теннис, футбол — любая командная или парная игра заставляет постоянно двигаться. Соревновательный элемент помогает выкладываться по максимуму, при этом нагрузка ощущается меньше, чем на обычной тренировке. Такой формат особенно подойдёт тем, кому важна не только физическая активность, но и общение.

Уточнения

Аэро́бика — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

