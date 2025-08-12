Фитнес без изнуряющих нагрузок: эти 3 направления делают фигуру подтянутой и изящной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:53
Спорт

Фитнес — один из самых любимых видов спорта среди женщин. Его популярность объясняется просто: он помогает похудеть, подтянуть фигуру и обрести красивые формы без чрезмерных физических нагрузок и в относительно короткие сроки.

Девушка на велосипеде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на велосипеде

Однако, оказавшись в зале впервые, новичок легко может растеряться — направлений слишком много. Тренажёрные клубы предлагают десятки программ, отличающихся техникой, интенсивностью и целями. Разберёмся, что подойдёт именно вам.

Велопрогулки: удовольствие и польза в одном

Катание на велосипеде помогает не только сжечь лишние калории, но и подарить заряд хорошего настроения. Заодно можно полюбоваться природой и отвлечься от повседневных забот. Начинать лучше с коротких дистанций, постепенно увеличивая темп и время поездки. Исследования показывают: регулярные велосипедные прогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Стретчинг: гибкость и лёгкость тела

Если цель — сохранить или улучшить растяжку, стоит обратить внимание на стретчинг. Он насыщает тело кислородом, ускоряет обмен веществ и положительно влияет на общее самочувствие. Постоянная практика делает фигуру стройной и подтянутой. Оптимально заниматься 3-4 раза в неделю по 30 минут, выполняя упражнения утром или в конце основной тренировки.

Калланетика: медитация в движении

Это направление помогает одновременно укрепить мышцы, сжечь лишний жир и улучшить тонус тела. Главный акцент — на концентрации и осознанном выполнении движений. В работе участвуют все группы мышц, а занятия проходят в спокойном темпе, что делает калланетику доступной даже для начинающих.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
