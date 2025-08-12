Вода и похудение: что на самом деле происходит с весом, когда вы пьете больше воды

Исследование 2024 года: отказ от газировки в пользу воды даёт стабильное снижение веса

Совет "пейте больше воды, чтобы похудеть" давно стал почти аксиомой. Его можно услышать и в спортзале, и в рекламных роликах, и в разговорах с друзьями. Но новое исследование ставит под сомнение эту привычную истину: вода сама по себе не обладает магическими свойствами для сжигания жира.

Что показало исследование

В марте 2024 года в журнале Nutrients появился систематический обзор и мета-анализ, в котором группа Чен изучила восемь исследований с участием более тысячи человек с избыточным весом и ожирением. Участники либо увеличивали количество выпиваемой воды, либо заменяли ею калорийные напитки.

Результаты оказались умеренными. Если просто пить больше воды, снижение веса составляло в среднем около 0,3 кг. Замена сладких газированных напитков водой давала чуть более заметный результат — примерно 0,8 кг. Наибольший эффект наблюдался при отказе от напитков с искусственными подсластителями в пользу воды — около 1,8 кг.

Авторы сделали осторожный вывод: влияние воды на жировые отложения минимально, но отказ от сладких напитков в её пользу даёт небольшой, но стабильный прогресс.

Ограничения работы

Несмотря на высокую ценность мета-анализа, исследование не ставит окончательную точку в этом вопросе. Всего восемь отобранных работ — слишком скромная база для уверенных выводов, а долгосрочных экспериментов с контролем замены напитков на воду пока не проводилось. Итоги основаны на уже существующих данных, что накладывает определённые ограничения.

Почему вода всё же помогает

Главная польза воды — в том, что она позволяет снизить количество лишних калорий. Один стакан газировки содержит около 120 ккал, и отказ от неё в пользу обычной воды постепенно создаёт энергетический дефицит, необходимый для снижения веса. Это не быстрый процесс, но в сочетании с продуманным питанием и активностью он даёт результат.

Сколько нужно пить

Поддержание нормального уровня гидратации важно для работы организма в целом. Mayo Clinic рекомендует мужчинам примерно 3,7 литра воды в день, женщинам — около 2,7 литра. Недостаток жидкости может сказаться даже на физической форме: исследования показывают, что при обезвоживании сила и выносливость снижаются примерно на 5%.

Уточнения

