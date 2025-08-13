Фитнес по ДНК: как тип фигуры определяет успех тренировок

Телосложение влияет на то, как тело реагирует на нагрузки и питание. Существует три основных морфотипа, но встречаются и их комбинации.

Эндоморф — округлые формы, крупный костяк, медленный метаболизм. Легко набирает вес, тяжело худеет.

Эктоморф — стройное телосложение, тонкий костяк, быстрый метаболизм. Легко сжигает калории, но с трудом наращивает мышцы.

Мезоморф — крепкий костяк, природная мускулатура. Легко набирает мышечную массу и сбрасывает лишнее.

Понимание своего типа поможет выбрать оптимальную комбинацию диеты и тренировок.

Роль питания в подтяжке бёдер

Без корректировки рациона даже самые усердные тренировки дадут ограниченный результат. Важно:

сократить количество добавленного сахара;

избегать избыточного потребления калорий;

помнить, что локально "сжечь жир" невозможно — тело худеет комплексно.

Силовая тренировка для подтянутых бёдер

Чтобы подтянуть бёдра, не увеличивая их объём:

Делайте длинные подходы — 15-20 повторений с короткими паузами (30-60 секунд).

Используйте лёгкий вес или работайте с собственным весом.

Прорабатывайте приводящие мышцы — внутренняя поверхность бёдер.

Выбирайте подходящие упражнения: широкие приседания, передние и боковые выпады, подъёмы ног в стороны стоя или лёжа.

При проблемах с коленями — уберите нагрузку и выбирайте статические или балансировочные упражнения.

Ягодицы — союзники бёдер

Укрепление ягодиц автоматически улучшает тонус бёдер. Подойдут:

подъёмы таза лёжа (hip thrust);

махи ногами назад на четвереньках.

Кардио для рельефа

Аэробные нагрузки помогают сжигать калории и улучшать тонус мышц:

ходьба, велосипед, плавание, эллиптический тренажёр, скакалка;

для опытных — интервальные тренировки (HIIT);

если бег противопоказан, можно начать с чередования ходьбы и лёгкого бега по 15-20 минут.

