Фитнес по ДНК: как тип фигуры определяет успех тренировок

Телосложение влияет на то, как тело реагирует на нагрузки и питание. Существует три основных морфотипа, но встречаются и их комбинации.
Эндоморф — округлые формы, крупный костяк, медленный метаболизм. Легко набирает вес, тяжело худеет.
Эктоморф — стройное телосложение, тонкий костяк, быстрый метаболизм. Легко сжигает калории, но с трудом наращивает мышцы.
Мезоморф — крепкий костяк, природная мускулатура. Легко набирает мышечную массу и сбрасывает лишнее.
Понимание своего типа поможет выбрать оптимальную комбинацию диеты и тренировок.
Без корректировки рациона даже самые усердные тренировки дадут ограниченный результат. Важно:
сократить количество добавленного сахара;
избегать избыточного потребления калорий;
помнить, что локально "сжечь жир" невозможно — тело худеет комплексно.
Чтобы подтянуть бёдра, не увеличивая их объём:
Делайте длинные подходы — 15-20 повторений с короткими паузами (30-60 секунд).
Используйте лёгкий вес или работайте с собственным весом.
Прорабатывайте приводящие мышцы — внутренняя поверхность бёдер.
Выбирайте подходящие упражнения: широкие приседания, передние и боковые выпады, подъёмы ног в стороны стоя или лёжа.
При проблемах с коленями — уберите нагрузку и выбирайте статические или балансировочные упражнения.
Укрепление ягодиц автоматически улучшает тонус бёдер. Подойдут:
подъёмы таза лёжа (hip thrust);
махи ногами назад на четвереньках.
Аэробные нагрузки помогают сжигать калории и улучшать тонус мышц:
ходьба, велосипед, плавание, эллиптический тренажёр, скакалка;
для опытных — интервальные тренировки (HIIT);
если бег противопоказан, можно начать с чередования ходьбы и лёгкого бега по 15-20 минут.
