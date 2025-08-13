Домашние тренировки обошли спортзал: вот что меняется, когда не покупаешь абонемент

Домашние тренировки могут быть не менее результативными, чем занятия в спортзале. При правильной программе и регулярности они помогают развивать выносливость, наращивать мышцы и укреплять сердце. Главное — адаптировать нагрузку под свой уровень и цели.
Можно заниматься в любое время, без поездок в зал и ожидания свободных тренажёров. Это упрощает включение тренировок в плотный график.
Вы не тратите деньги на абонемент, транспорт, парковку и дорогое оборудование.
Никакого давления или оценок со стороны окружающих — можно заниматься в своём темпе и в привычной обстановке.
Программу легко подстроить под себя, исключив ненужные паузы и очереди к снарядам.
Дома меньше контактов с посторонними, что снижает риск подхватить вирус или инфекцию.
Количество подходов и повторений подберите под свою подготовку.
Лягте на пол, вытяните ноги и руки.
Поднимите ноги вверх, не отрывая таз.
Потянитесь руками к стопам, приподняв лопатки.
Вернитесь в исходное положение.
Встаньте на четвереньки, оторвите колени от пола.
Перемещайтесь, шаг за шагом: правая рука + левая нога, затем наоборот.
Лягте на спину, ноги слегка согнуты, руки за головой.
Поднимите одну ногу и дотянитесь к ней противоположной рукой.
Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
Встаньте в упор лёжа на прямых руках.
Прыжком разведите ноги в стороны, затем снова соедините.
