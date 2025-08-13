Домашние тренировки обошли спортзал: вот что меняется, когда не покупаешь абонемент

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Домашние тренировки могут быть не менее результативными, чем занятия в спортзале. При правильной программе и регулярности они помогают развивать выносливость, наращивать мышцы и укреплять сердце. Главное — адаптировать нагрузку под свой уровень и цели.

Домашняя тренировка мужчины
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя тренировка мужчины

Преимущества домашних тренировок

Удобство и экономия времени

Можно заниматься в любое время, без поездок в зал и ожидания свободных тренажёров. Это упрощает включение тренировок в плотный график.

Экономическая выгода

Вы не тратите деньги на абонемент, транспорт, парковку и дорогое оборудование.

Комфорт и уединённость

Никакого давления или оценок со стороны окружающих — можно заниматься в своём темпе и в привычной обстановке.

Индивидуальная настройка

Программу легко подстроить под себя, исключив ненужные паузы и очереди к снарядам.

Гигиена и безопасность

Дома меньше контактов с посторонними, что снижает риск подхватить вирус или инфекцию.

Комплекс упражнений

Количество подходов и повторений подберите под свою подготовку.

Складка

  • Лягте на пол, вытяните ноги и руки.

  • Поднимите ноги вверх, не отрывая таз.

  • Потянитесь руками к стопам, приподняв лопатки.

  • Вернитесь в исходное положение.

Медвежья походка

  • Встаньте на четвереньки, оторвите колени от пола.

  • Перемещайтесь, шаг за шагом: правая рука + левая нога, затем наоборот.

Скручивания с касанием ноги

  • Лягте на спину, ноги слегка согнуты, руки за головой.

  • Поднимите одну ногу и дотянитесь к ней противоположной рукой.

  • Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Планка с прыжками

  • Встаньте в упор лёжа на прямых руках.

  • Прыжком разведите ноги в стороны, затем снова соедините.

Уточнения

