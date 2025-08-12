Всего 15 минут в день: эти лёгкие упражнения после родов сэкономят годы восстановления

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:34
Спорт

Многие женщины откладывают спорт до того момента, когда ребёнок начинает ходить. Но ждать целый год — не лучшая идея. Исследования показывают: если не вернуться к физической активности в течение 1,5-2 месяцев после родов, достичь дородовой формы потом будет гораздо сложнее — процесс может растянуться на годы.

Мама в планке с ребёнком
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мама в планке с ребёнком

Когда можно начинать

  • После естественных родов: через 4-6 недель.
  • После кесарева сечения: примерно через 2 месяца.

Всё индивидуально и зависит от самочувствия. Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно если роды были тяжёлыми или с осложнениями.

Почему сложно вернуться к спорту

Младенец требует внимания почти круглые сутки: кормления, укачивания, смена подгузников, прогулки. К этому добавляется нехватка сна, бытовые дела и необходимость налаживания лактации. Спорт в этот период часто кажется недосягаемой роскошью.

Тем не менее, даже редкие домашние тренировки помогают мамам чувствовать себя бодрее и легче справляться с рутиной.

Польза физических нагрузок после родов

  • Поддержка сил: активность помогает быть готовой к подвижному малышу, который скоро начнёт ползать и бегать.
  • Эмоциональная стабильность: спорт улучшает настроение, снижает риск послеродовой депрессии и даёт возможность пообщаться с другими людьми.
  • Контроль веса: постепенно уходят лишние килограммы, укрепляется сердце и сосуды, снижается риск проблем с венами ног.

С чего начать восстановление

В первые месяцы силовые нагрузки часто под запретом, поэтому можно тренироваться дома. Основные зоны внимания:

  • тазовое дно — для профилактики опущения органов;
  • поперечные мышцы живота — поддержка внутренних органов и плоский живот;
  • суставы и растяжка — для гибкости и тонуса;
  • нижние конечности и сердце — ходьба, позже лёгкий бег;
  • грудь — вращения руками, "замок", упоры в стену;
  • спина — наклоны, скручивания, полуприседы.

Какие упражнения добавлять позже

Когда восстановление идёт хорошо и нет болей или проблем с швами.

  • Живот: планка, подъём ног, скручивания, повороты корпуса.
  • Тазовое дно: напряжение мышц на выдохе, задержка мочеиспускания.
  • Ноги: ходьба, подъём на носки, приседания с разведёнными коленями.
  • Со временем можно подключать плавание, велопрогулки, тренажёры.

Важные нюансы

  • Физические нагрузки не влияют на лактацию, но при ГВ важно восполнять потерю жидкости.
  • Лучше тренироваться сразу после кормления — это снижает риск застоя молока.
  • Начинайте с 5-15 минут лёгкой активности, постепенно увеличивая время.
  • Для спины полезны вертикальная тяга, сведение ног, ягодичный мост и гиперэкстензия.

После родов важно не откладывать возвращение к физической активности надолго: даже лёгкие тренировки помогают быстрее восстановить силы, улучшить настроение и снизить риск послеродовых проблем. Начинать стоит постепенно, учитывая своё самочувствие и рекомендации врача, а регулярная активность станет залогом энергии и хорошего самочувствия на долгие годы.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
