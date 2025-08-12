Бег или штанга? Этот секрет меняет эффект от любой тренировки

Хотите знать, почему одни упражнения дают заряд энергии и помогают похудеть, а другие — формируют силу и рельеф? Секрет в том, как именно организм получает энергию во время нагрузки.
Когда вы делаете подтягивания, приседаете с гантелями или жмёте штангу, мышцы работают почти на пределе. Энергия поступает не из воздуха, а из запасов гликогена. Этот тип тренировок:
Бег, плавание, велосипед, спортивные танцы — здесь энергия вырабатывается с помощью кислорода. Такие нагрузки:
Многие спортсмены и любители фитнеса объединяют кардионагрузки и силовые упражнения. Такой подход:
Главное — учитывать особенности своего организма, правильно чередовать нагрузки и следить за питанием и отдыхом. Тогда результат не заставит себя ждать: тело станет сильным, выносливым и энергичным.
Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.
Физиоло́гия (от др.-греч. φύσις — природа и λόγος — слово) — наука о функционировании живого организма в целом и его составных частей (систем, органов, тканей, клеток), а также о взаимодействии организма с окружающей средой и об изменениях функционирования организма в процессе онтогенеза и под влиянием внешних факторов.
