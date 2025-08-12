Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бег или штанга? Этот секрет меняет эффект от любой тренировки

Сочетание аэробных и анаэробных упражнений развивает силу и выносливость
Спорт

Хотите знать, почему одни упражнения дают заряд энергии и помогают похудеть, а другие — формируют силу и рельеф? Секрет в том, как именно организм получает энергию во время нагрузки.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Анаэробные упражнения: сила и мощь без кислорода

Когда вы делаете подтягивания, приседаете с гантелями или жмёте штангу, мышцы работают почти на пределе. Энергия поступает не из воздуха, а из запасов гликогена. Этот тип тренировок:

  • увеличивает силу и мышечную массу;
  • улучшает координацию и гибкость;
  • развивает выносливость именно в кратковременных, но интенсивных усилиях.

Аэробные упражнения: дыхание в ритме движения

Бег, плавание, велосипед, спортивные танцы — здесь энергия вырабатывается с помощью кислорода. Такие нагрузки:

  • укрепляют сердце и лёгкие;
  • сжигают жир и помогают поддерживать здоровый вес;
  • повышают общую выносливость организма.

Почему лучше совмещать оба типа

Многие спортсмены и любители фитнеса объединяют кардионагрузки и силовые упражнения. Такой подход:

  • развивает и мышцы, и выносливость;
  • делает аэробные тренировки более эффективными за счёт силы, а силовые — более результативными благодаря выносливости;
  • позволяет достигать гармоничного физического развития.

Главное — учитывать особенности своего организма, правильно чередовать нагрузки и следить за питанием и отдыхом. Тогда результат не заставит себя ждать: тело станет сильным, выносливым и энергичным.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

Физиоло́гия (от др.-греч. φύσις — природа и λόγος — слово) — наука о функционировании живого организма в целом и его составных частей (систем, органов, тканей, клеток), а также о взаимодействии организма с окружающей средой и об изменениях функционирования организма в процессе онтогенеза и под влиянием внешних факторов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
