Кардио-дуэль: кто сильнее, когда на кону выносливость — классический бег или ходьба с подъёмом

По данным тренеров, бег сжигает калории быстрее, чем ходьба под наклоном, но требует здоровых суставов

Выбор между бегом и ходьбой под наклоном не так очевиден, как кажется. Оба варианта относятся к аэробным тренировкам, но каждый имеет свои преимущества и подходит для разных задач — от похудения до развития выносливости или укрепления суставов.

Как работают эти виды кардио

Аэробная нагрузка тренирует способность организма поглощать и использовать кислород. По рекомендациям специалистов, в неделю стоит набирать либо 150 минут умеренной активности, либо 75 минут высокой интенсивности. Бег обычно позволяет достичь более высокого аэробного порога: сердце начинает работать активнее, улучшается его способность перекачивать кровь, снижается пульс в покое и артериальное давление. У бегунов, как правило, выше показатель VO₂ Max, который отражает аэробную ёмкость организма.

Но не все могут выдерживать необходимую интенсивность бега. Люди с болью в суставах или сильной усталостью часто получают лучший эффект от ходьбы в горку: она позволяет дольше держать рабочий темп, не вызывая излишнего стресса.

Когда бег действительно полезнее

Если цель — быстро сжечь калории и развить выносливость, пробежка станет эффективным инструментом. При беге нагрузка на сердце и лёгкие выше, чем при ходьбе под наклоном, что ускоряет прогресс в аэробной подготовке. Ударная нагрузка укрепляет кости за счёт адаптивного ответа организма, стимулируя рост костных клеток. Однако такой вариант больше подойдёт людям без проблем с суставами и костями.

Преимущества ходьбы под наклоном

Ходьба на беговой дорожке с углом наклона — щадящая альтернатива, которая бережёт суставы. В каждый момент одна нога остаётся на полотне дорожки, что снижает ударную нагрузку на колени, бёдра и голеностопы. Этот вариант подходит тем, кто хочет проработать мышцы ног и ягодиц, но при этом избежать травм. Постепенное увеличение угла наклона и продолжительности тренировки позволяет безопасно развивать силу и выносливость, а мягкая нагрузка даёт возможность заниматься дольше.

Итоговое решение

Бег даёт быстрый результат в сжигании калорий и повышении выносливости, но требует хорошего состояния суставов. Ходьба под наклоном подходит для длительных тренировок, укрепляет мышцы и щадит опорно-двигательный аппарат. Оптимальный вариант — чередовать эти формы активности, подстраивая их под своё состояние и цели.

