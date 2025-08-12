Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Активность покупателей жилья в Венгрии превысила январский максимум
Пляжи Гвинейского залива и культурные достопримечательности Того включены в туристические маршруты
Летний гид по цветочным платьям: модные тренды сезона
Учёные оценили последствия ядерной войны: мир ждёт продовольственный кризис
Евгения Кривцова встала на защиту малообеспеченного мужа Ксении Бородиной
Женщины болеют легче из-за гормонов, усиливающих иммунную защиту
Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей

Кардио-дуэль: кто сильнее, когда на кону выносливость — классический бег или ходьба с подъёмом

По данным тренеров, бег сжигает калории быстрее, чем ходьба под наклоном, но требует здоровых суставов
2:42
Спорт

Выбор между бегом и ходьбой под наклоном не так очевиден, как кажется. Оба варианта относятся к аэробным тренировкам, но каждый имеет свои преимущества и подходит для разных задач — от похудения до развития выносливости или укрепления суставов.

Женщина на беговой дорожке
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на беговой дорожке

Как работают эти виды кардио

Аэробная нагрузка тренирует способность организма поглощать и использовать кислород. По рекомендациям специалистов, в неделю стоит набирать либо 150 минут умеренной активности, либо 75 минут высокой интенсивности. Бег обычно позволяет достичь более высокого аэробного порога: сердце начинает работать активнее, улучшается его способность перекачивать кровь, снижается пульс в покое и артериальное давление. У бегунов, как правило, выше показатель VO₂ Max, который отражает аэробную ёмкость организма.

Но не все могут выдерживать необходимую интенсивность бега. Люди с болью в суставах или сильной усталостью часто получают лучший эффект от ходьбы в горку: она позволяет дольше держать рабочий темп, не вызывая излишнего стресса.

Когда бег действительно полезнее

Если цель — быстро сжечь калории и развить выносливость, пробежка станет эффективным инструментом. При беге нагрузка на сердце и лёгкие выше, чем при ходьбе под наклоном, что ускоряет прогресс в аэробной подготовке. Ударная нагрузка укрепляет кости за счёт адаптивного ответа организма, стимулируя рост костных клеток. Однако такой вариант больше подойдёт людям без проблем с суставами и костями.

Преимущества ходьбы под наклоном

Ходьба на беговой дорожке с углом наклона — щадящая альтернатива, которая бережёт суставы. В каждый момент одна нога остаётся на полотне дорожки, что снижает ударную нагрузку на колени, бёдра и голеностопы. Этот вариант подходит тем, кто хочет проработать мышцы ног и ягодиц, но при этом избежать травм. Постепенное увеличение угла наклона и продолжительности тренировки позволяет безопасно развивать силу и выносливость, а мягкая нагрузка даёт возможность заниматься дольше.

Итоговое решение

Бег даёт быстрый результат в сжигании калорий и повышении выносливости, но требует хорошего состояния суставов. Ходьба под наклоном подходит для длительных тренировок, укрепляет мышцы и щадит опорно-двигательный аппарат. Оптимальный вариант — чередовать эти формы активности, подстраивая их под своё состояние и цели.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы
Новости спорта
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы Аудио 
Сбит на взлете: репутации F-35 нанесен очередной удар
Военные новости
Сбит на взлете: репутации F-35 нанесен очередной удар Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
Последние материалы
По данным тренеров, бег сжигает калории быстрее, чем ходьба под наклоном, но требует здоровых суставов
Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей
Шокирующий рост цен на недвижимость в Греции: кто покупает и почему?
Большой остров, Мауи и Оаху на Гавайях подходят для спокойного отдыха — New York Post
Режим энергосбережения в смартфоне ухудшает точность GPS
Профессор Богданов назвал голодание и кето-диету самыми опасными для здоровья
Антарктические льды тают изнутри: учёные проанализировали старые фото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.