Возраст — не приговор: эти виды спорта вернут вам лёгкость и радость от движения

Спорт

Возраст — не повод отказываться от движения. Главное — подобрать такой вид активности, который принесёт удовольствие, укрепит здоровье и при этом не будет перегружать суставы. Мы собрали четыре варианта, которые подойдут даже тем, кто никогда не занимался спортом всерьёз.

Йога — баланс для тела и ума

Йога остаётся одним из самых популярных и мягких способов поддерживать форму в зрелом возрасте. Исключение — бикрам-йога, которая проходит в жарких помещениях и требует большой выносливости.

Она укрепляет сердце, улучшает гибкость и баланс, развивает силу и помогает справляться со стрессом. Заниматься можно в фитнес-залах, на свежем воздухе или дома, используя видеоуроки.

Пеший футбол — азарт без бега

Правила похожи на классический футбол, но есть одно важное отличие: бегать запрещено. Нарушение фиксирует судья, и тогда другая команда получает свободный удар.

Несмотря на ограничение, это отличная тренировка для сердца, выносливости, мышечного тонуса и координации. К тому же командный формат делает каждую игру весёлой и эмоциональной.

Тай-чи — медитация в движении

Эта китайская практика известна как "движение с сознанием". Медленные, плавные переходы из одной позы в другую сопровождаются глубоким дыханием.

Тай-чи укрепляет мышцы, развивает гибкость и улучшает равновесие, снижая риск падений. Суставы работают в щадящем режиме, а мышцы остаются расслабленными. Для занятий не требуется специальное оборудование — достаточно удобной одежды.

Пиклбол — теннис в лёгком формате

Пиклбол — это смесь тенниса, бадминтона и настольного тенниса. Ракетки чуть больше настольных, а мяч — пластиковый и с отверстиями.

Игра развивает реакцию, координацию и выносливость, но при этом нагрузка на суставы значительно меньше, чем в теннисе. Подходит для людей любого возраста, а динамика игры заряжает энергией.

Что в итоге

даже в зрелом возрасте спорт может быть лёгким, безопасным и радостным. Главное — выбрать то, что нравится именно вам, и заниматься регулярно.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
